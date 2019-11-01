Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл Предаторз
Калгари Флэймз
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
Футбол. Зарубежный
31.10
Хетафе
Гранада
31
Футбол. Зарубежный
31.10
Милан
СПАЛ
10
Футбол. Зарубежный
31.10
Эйбар
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
31.10
Мальорка
Осасуна
22
Футбол. Кубок России
31.10
Торпедо М
Балтика
10
Футбол. Кубок России
31.10
Спартак
Ростов
21
Хоккей. КХЛ
31.10
ХК Динамо
Салават Юлаев
41
Хоккей. КХЛ
31.10
Спартак
Северсталь
Б
32
Хоккей. КХЛ
31.10
Йокерит
Локомотив
14
Хоккей. КХЛ
31.10
Торпедо
Куньлунь
12
Хоккей. КХЛ
31.10
Барыс
Автомобилист
ОТ
34
Футбол. Кубок России
31.10
Оренбург
Химки
12
Хоккей. КХЛ
31.10
Сибирь
ЦСКА
21
Все события
Фоторепортажи
31Шоу Ларссона: «Спартак» выбил Карпина из Кубка России
10«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
31 октября, источник: Спорт РИА Новости

Тайсон Фьюри победил в дебютном поединке в реслинге

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри одержал победу над звездой реслинга Броном Строумэном в рамках шоу Crown Jewel.

Наверх
Источник: AP 2019

Поединок завершился дисквалификацией Строумэна после того как Фьюри удалось увернуться от приёма рестлера, и тот свалился за пределы ринга. Судья отсчитал до десяти. Строумэн за это время не успел вернуться в четырёхугольник. В результате бой был остановлен, а рефери присудил победу 31-летнему боксеру-тяжеловесу.

31 октября в Саудовской Аравии прошло шоу WWE под названием Crown Jewel, на котором состоялся данный поединок. Также в рамках PPV прошел бой бывших чемпионов UFC за пояс чемпиона WWE, в котором Брок Леснар при помощи болевого приема сумел одолеть Кейна Веласкеса, сохранив, таким образом, свой титул.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 5 октября британский боксер Фьюри пришел на еженедельник WWE Monday Night RAW, где повздорил с Броном Строумэном. Через несколько дней, на шоу SmackDown, бойцы устроили потасовку, после чего был назначен их официальный поединок.

По сообщениям СМИ, бой в Саудовской Аравии обогатил Фьюри на 15 миллионов долларов. В 2008 году Флойд Мэйуэзер за свой поединок с Биг Шоу на WrestleMania XXIV, закончившийся победой боксера, заработал $20 миллионов.

Читайте также
 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Российский вундеркинд первым в истории НХЛ забил 'лакросс-гол'
Тедеско победил Карпина. Теперь «Спартак» сыграет с ЦСКА
Российские футболисты пробились в элитный раунд отбора на ЮЧЕ
«Торпедо» одолело «Балтику» и вышло в четвертьфинал Кубка России
Старейший член МОК сомневается, что WADA оправдает Россию
Хэмилтон приехал в Остин за шестым титулом чемпиона «Формулы-1»
«Спартак» повторил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ
Тедеско и Карпин подвели итоги очной встречи в Кубке России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь