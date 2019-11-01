Тайсон Фьюри победил в дебютном поединке в реслинге

Источник: AP 2019

Поединок завершился дисквалификацией Строумэна после того как Фьюри удалось увернуться от приёма рестлера, и тот свалился за пределы ринга. Судья отсчитал до десяти. Строумэн за это время не успел вернуться в четырёхугольник. В результате бой был остановлен, а рефери присудил победу 31-летнему боксеру-тяжеловесу.

31 октября в Саудовской Аравии прошло шоу WWE под названием Crown Jewel, на котором состоялся данный поединок. Также в рамках PPV прошел бой бывших чемпионов UFC за пояс чемпиона WWE, в котором Брок Леснар при помощи болевого приема сумел одолеть Кейна Веласкеса, сохранив, таким образом, свой титул.

Напомним, 5 октября британский боксер Фьюри пришел на еженедельник WWE Monday Night RAW, где повздорил с Броном Строумэном. Через несколько дней, на шоу SmackDown, бойцы устроили потасовку, после чего был назначен их официальный поединок.