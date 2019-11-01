Небитый казахстанец вернется на ринг после года простоя

Портал BoxRec информирует о том, что в американском городе Оксон-Хилл, штата Мэриленд 2 ноября пройдет вечер бокса. На данном мероприятии и примет участие казахстанский спортсмен.

Соперником Шангысхана станет аргентинец Николас Атилио Веласкес. На счету 30-летнего боксера 11 побед и 6 поражений на профессиональном ринге.