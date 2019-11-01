Небитый казахстанец вернется на ринг после года простоя
Незнающий поражений казахстанский боксер полусредней весовой категории Шынгысхан Тажибай узнал место дату и соперника по следующему бою, сообщает Prosports.kz.
Незнающий поражений казахстанский боксер полусредней весовой категории Шынгысхан Тажибай узнал место дату и соперника по следующему бою, сообщает Prosports.kz.
Портал BoxRec информирует о том, что в американском городе
Соперником Шангысхана станет аргентинец Николас Атилио Веласкес. На счету 30-летнего боксера 11 побед и 6 поражений на профессиональном ринге.
Напомним, что Тажибай не участвовал в поединка с 27 ноября 2018 года.