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15:56 (мск), источник: Prosports.kz

Небитый казахстанец вернется на ринг после года простоя

Незнающий поражений казахстанский боксер полусредней весовой категории Шынгысхан Тажибай узнал место дату и соперника по следующему бою, сообщает Prosports.kz.

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Портал BoxRec информирует о том, что в американском городе Оксон-Хилл, штата Мэриленд 2 ноября пройдет вечер бокса. На данном мероприятии и примет участие казахстанский спортсмен.

Соперником Шангысхана станет аргентинец Николас Атилио Веласкес. На счету 30-летнего боксера 11 побед и 6 поражений на профессиональном ринге.

Напомним, что Тажибай не участвовал в поединка с 27 ноября 2018 года.

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