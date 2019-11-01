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15:50 (мск), источник: Vesti.kz

Инсайдер: Головкин договорился о бое со следующим соперником

Эта сделка муссируется с октября.

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Источник: AP 2019

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) и поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО) договорились о проведении боя. Об этом сообщил американский обозреватель бокса Дэн Рафаэль на сайте ESPN.

По его данным, которые стали известны из источника, близкого к ситуации, стороны решили, что поединок состоится в конце зимы — начале весны.

Напомним, ранее сам Шеремета объявил, что следующий бой проведет против казахстанца. Затем стало известно, что GGG забронировал арену в Чикаго на 29 февраля.

Если поединок состоится, Шеремета будет претендовать на титул IBF, который Головкин завоевал в октябре. В постановлении организации говорилось, что победитель встречи Головкин — Деревянченко должен будет провести обязательную защиту против «ведущего доступного претендента в течение шести месяцев», то есть до апреля 2020 года включительно.

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