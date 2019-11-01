Оседлать гнедого. Почему наш чемпион не просто может, а должен выносить Канело
Ковалёву почти не оставляют шансов против Альвареса. А зря.
Ковалёву почти не оставляют шансов против Альвареса. А зря.
Ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв выйдет на ринг против главной звезды современного бокса, и, как мы уже выяснили, практически всё в этом бою будет против Крашера.
Но нет смысла ещё раз рассказывать про коварные замыслы промоутеров, интересы целого телегиганта, 71 день между двумя боями, ограничения на набор массы после официального взвешивания и трёх человек с судейскими картами — Ковалёв прекрасно понимал, во что ввязывается.
Букмекеры не скрывают скепсиса относительно перспектив россиянина — коэффициент на победу Сергея колеблется от 3,5 до 4,25. Чтобы понимать, что это такое — примерно такие же шансы на успех давали Сергею Деревянченко в бою с Геннадием Головкиным. Для сравнения — перед вторым поединком с Уордом Ковалёв шёл небольшим андердогом с коэффициентом от 1,9 до 2,15. Неужели на этот раз всё действительно так безнадёжно? Конечно же нет, и сейчас объясним почему.
Сейчас в это трудно поверить, но ещё
Долгое время мексиканец ссылался на габариты и нежелание форсировать набор массы, но, как оказалось, проблема была лишь в правильном оппоненте.
В мае 2017 года Канело перепрыгнул среднюю весовую категорию, чтобы сорвать хороший куш в лёгком бою с соотечественником Хулио Сезаром
Тем удивительнее, что уже в это воскресенье Альварес без раскачки запрыгнет в полутяжёлый вес с лимитом в 175 фунтов (до 79,4 кг). Можно лишь похвалить мексиканца за такую решительность, но этот шаг может оказаться поспешным.
Не так давно об этом говорил бывший соперник Ковалёва Андрэ Уорд, выразивший примерно такие опасения: излишний набор массы может помешать подвижности Альвареса в бою с Крашером. И это проблема — довольно глупо сравнивать ударную мощь Геннадия Головкина и Сергея Ковалёва, но у нас есть все основания констатировать очевидное: Канело ещё никогда не пропускал удар в лицо от природного полутяжеловеса.
Ещё один важный момент — антропометрия. Чисто теоретически Ковалёв мог выступать в первом тяжёлом весе, пусть и считался бы там малогабаритным бойцом. Другое дело — Канело, чей органичный вес едва ли превышает второй средний. Всё просто даже по числам — Сергей выше Сауля на 10 сантиметров (183 против 173) и имеет солидное преимущество в размахе рук — 184 против 179.
После слов о преимуществе Ковалёва в росте и размахе рук, самое время полезть в книгу избитых шаблонов за фразами типа «стили делают бои» и «хороший большой боксёр всегда побьёт хорошего маленького боксёра». Простите, но здесь эти боксёрские аксиомы вполне уместны.
Дело в том, что многие до сих пор недооценивают боксёрские навыки Крашера. Ещё до объединительного поединка с Бернардом Хопкинсом большинство прогнозов звучало примерно так: «Или Ковалёв досрочно, или Хопкинс по очкам». Наверное, вы помните исход того боя.
Что интересно, мнение о
Канело — далеко не Энтони Ярд. Мексиканец показывает впечатляющий прогресс: смущённый и размахивающий руками по воздуху юноша из боя с Флойдом Мейвезером с годами превратился в элитного боксёра, перебивающего серебряного призёра Олимпиады в Афинах.
Но если Геннадий Головкин в
Прямо сейчас кажется, что Сергею по силам превзойти Сауля именно в боксёрском мастерстве. Главным препятствием может стать хроническая проблема с выносливостью — т.е. в
Как мы уже выяснили, на протяжении всей карьеры Ковалёва преследует несколько мифов. И если называть его прямолинейным боксёром продолжают только заядлые хейтеры или далёкие от бокса люди, вторая легенда как раз активно муссируется в СМИ перед боем с Канело. Речь идёт об ударах по корпусу.
Сложно сказать, откуда пошли эти разговоры, возможно, их запустил затаивший обиду Джон Дэвид Джексон, заявлявший, что проблемы после ударов по корпусу связаны с употреблением алкоголя. Возможно, всему виной пропаганда Андрэ Уорда, убеждавшего всех в действенности ударов по туловищу. Но не так давно Сергей ответил на все эти разговоры простой истиной — второй поединок с американцем был остановлен после панча ниже пояса, но не по корпусу.
Из последних его соперников особенно дотошно разучил это правило Рокки Филдинг.
Выше мы говорили про стили, и проблема заключается в том, что Альваресу будет максимально удобно работать по корпусу соперника, превосходящего его в росте и габаритах. Но для этого сначала нужно выйти на нужную дистанцию.
Канело действительно сильно рискует, ведь он своими глазами видел, что бывает, когда человек дерётся не в своей весовой категории. В мае 2016 года мексиканец вытаскивал в свою собственную весовую категорию Амира Хана, и мы отлично помним, с каким трудом британец приходил в себя после ударов соперника из другой весовой категории.
Есть и другие вполне свежие истории — фиаско Келла Брука в бою с Геннадием Головкиным или история о том, как Майки Гарсия разбился об Эррола Спенса, потерпев первое поражение в карьере. В конце концов,
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Прямо сейчас практически все обстоятельства против Сергея, но, возможно, это ключевое преимущество россиянина в предстоящем поединке. Ковалёв прошёл через болезненные поражения, потерю всех поясов, длительный профессиональный и личностный кризис и все равно смог вернуться на чемпионский уровень, чтобы столкнуться с самым популярным бойцом современности в одном из самых ожидаемых поединков этого года.
Пришло время отбросить давление, предматчевые котировки и
Богдан Доманский