Оседлать гнедого. Почему наш чемпион не просто может, а должен выносить Канело

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Ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв выйдет на ринг против главной звезды современного бокса, и, как мы уже выяснили, практически всё в этом бою будет против Крашера.

Но нет смысла ещё раз рассказывать про коварные замыслы промоутеров, интересы целого телегиганта, 71 день между двумя боями, ограничения на набор массы после официального взвешивания и трёх человек с судейскими картами — Ковалёв прекрасно понимал, во что ввязывается.

Букмекеры не скрывают скепсиса относительно перспектив россиянина — коэффициент на победу Сергея колеблется от 3,5 до 4,25. Чтобы понимать, что это такое — примерно такие же шансы на успех давали Сергею Деревянченко в бою с Геннадием Головкиным. Для сравнения — перед вторым поединком с Уордом Ковалёв шёл небольшим андердогом с коэффициентом от 1,9 до 2,15. Неужели на этот раз всё действительно так безнадёжно? Конечно же нет, и сейчас объясним почему.

Габариты могут решать

Сейчас в это трудно поверить, но ещё три-четыре года назад Альварес дрался в своей собственной весовой категории до 155 фунтов (до 70,3 кг), не решаясь полноценно перейти в средний вес, где на тот момент рвал и метал Геннадий Головкин. Ирония состоит в том, что Канело завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, выходя на ринг всё в той же лично придуманной категории до 70,3 кг.

Долгое время мексиканец ссылался на габариты и нежелание форсировать набор массы, но, как оказалось, проблема была лишь в правильном оппоненте.

В мае 2017 года Канело перепрыгнул среднюю весовую категорию, чтобы сорвать хороший куш в лёгком бою с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. И здесь начинается магия чисел — мексиканцы договорились подраться в промежуточном весе до 164,5 фунтов (74,61 кг), и это очень близко к лимиту второго среднего веса в 168 фунтов (76,2 кг). Примерно в этот момент стало понятно, что Альварес банально избегал Головкина последние пару лет, а все истории про нежелание искусственно набирать вес лишь весёлые мексиканские небылицы.

Тем удивительнее, что уже в это воскресенье Альварес без раскачки запрыгнет в полутяжёлый вес с лимитом в 175 фунтов (до 79,4 кг). Можно лишь похвалить мексиканца за такую решительность, но этот шаг может оказаться поспешным.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4QaWUwH9oN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4QaWUwH9oN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4QaWUwH9oN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Saul Alvarez (@canelo)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-30T20:52:24+00:00">30 Окт 2019 в 1:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не так давно об этом говорил бывший соперник Ковалёва Андрэ Уорд, выразивший примерно такие опасения: излишний набор массы может помешать подвижности Альвареса в бою с Крашером. И это проблема — довольно глупо сравнивать ударную мощь Геннадия Головкина и Сергея Ковалёва, но у нас есть все основания констатировать очевидное: Канело ещё никогда не пропускал удар в лицо от природного полутяжеловеса.

Крашер никогда не был одноударным нокаутёром и чаще всего брал своё количеством ударов, что может стать ключевым моментом поединка, если прогнозы о замедлившемся Канело оправдаются.

Ещё один важный момент — антропометрия. Чисто теоретически Ковалёв мог выступать в первом тяжёлом весе, пусть и считался бы там малогабаритным бойцом. Другое дело — Канело, чей органичный вес едва ли превышает второй средний. Всё просто даже по числам — Сергей выше Сауля на 10 сантиметров (183 против 173) и имеет солидное преимущество в размахе рук — 184 против 179.

Ковалёв может быть неудобен Альваресу

После слов о преимуществе Ковалёва в росте и размахе рук, самое время полезть в книгу избитых шаблонов за фразами типа «стили делают бои» и «хороший большой боксёр всегда побьёт хорошего маленького боксёра». Простите, но здесь эти боксёрские аксиомы вполне уместны.



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Дело в том, что многие до сих пор недооценивают боксёрские навыки Крашера. Ещё до объединительного поединка с Бернардом Хопкинсом большинство прогнозов звучало примерно так: «Или Ковалёв досрочно, или Хопкинс по очкам». Наверное, вы помните исход того боя.

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Что интересно, мнение о какой-то прямолинейности россиянина не изменилось ни перед боем с Андрэ Уордом, ни после того, как Крашер диктовал свои условия в ринге с олимпийским чемпионом на протяжении 18 минут из 36. Кое-какие сдвиги начались после реванша с Элейдером Альваресом, когда Ковалёв в предельно академичной манере преподал колумбийцу урок бокса, попутно вспомнив, каким страшным оружием может быть джеб. Спустя полгода этот же джеб отправил Энтони Ярда в Великобританию с первым поражением в карьере.

Канело — далеко не Энтони Ярд. Мексиканец показывает впечатляющий прогресс: смущённый и размахивающий руками по воздуху юноша из боя с Флойдом Мейвезером с годами превратился в элитного боксёра, перебивающего серебряного призёра Олимпиады в Афинах.

Но если Геннадий Головкин в какой-то момент сам загнал себя в рамки Big Drama Show, превратившись в охотника за нокаутами, то Ковалёв вовремя вспомнил про любительскую школу и вернулся к истокам. И если два поединка Головкина и Альвареса можно было назвать столкновением двух рубак, ранним утром 3 ноября в Лас-Вегасе нас ждёт противостояние стилей и интеллектов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxJM-ixnv2Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxJM-ixnv2Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxJM-ixnv2Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Saul Alvarez (@canelo)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-07T02:01:50+00:00">6 Май 2019 в 7:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Прямо сейчас кажется, что Сергею по силам превзойти Сауля именно в боксёрском мастерстве. Главным препятствием может стать хроническая проблема с выносливостью — т.е. в какой-то мере нас может ожидать повторение первого поединка с Уордом. Хочется верить, что Бадди Макгирт, тренер, сумевший обуздать буйный нрав Ковалёва и избежавший почётного титула держателя лап, сможет придумать, как минимизировать урон от функциональной ямы в середине боя.

Разговоры о проблемах Ковалёва после ударов по корпусу преувеличены

Как мы уже выяснили, на протяжении всей карьеры Ковалёва преследует несколько мифов. И если называть его прямолинейным боксёром продолжают только заядлые хейтеры или далёкие от бокса люди, вторая легенда как раз активно муссируется в СМИ перед боем с Канело. Речь идёт об ударах по корпусу.

Сложно сказать, откуда пошли эти разговоры, возможно, их запустил затаивший обиду Джон Дэвид Джексон, заявлявший, что проблемы после ударов по корпусу связаны с употреблением алкоголя. Возможно, всему виной пропаганда Андрэ Уорда, убеждавшего всех в действенности ударов по туловищу. Но не так давно Сергей ответил на все эти разговоры простой истиной — второй поединок с американцем был остановлен после панча ниже пояса, но не по корпусу.

В любом случае поединок с Альваресом покажет, как в действительности обстоят дела у Ковалёва с ударами в туловище, ведь мексиканец славится своей любовью к разрушению печени и ребёр соперника. Убей тело — и голова умрёт сама — возможно, главный девиз мексиканской звезды.

Из последних его соперников особенно дотошно разучил это правило Рокки Филдинг.

Выше мы говорили про стили, и проблема заключается в том, что Альваресу будет максимально удобно работать по корпусу соперника, превосходящего его в росте и габаритах. Но для этого сначала нужно выйти на нужную дистанцию.

Канело действительно сильно рискует, ведь он своими глазами видел, что бывает, когда человек дерётся не в своей весовой категории. В мае 2016 года мексиканец вытаскивал в свою собственную весовую категорию Амира Хана, и мы отлично помним, с каким трудом британец приходил в себя после ударов соперника из другой весовой категории.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BOVU22Nhtal/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOVU22Nhtal/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BOVU22Nhtal/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Saul Alvarez (@canelo)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-22T20:42:04+00:00">22 Дек 2016 в 12:42 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Есть и другие вполне свежие истории — фиаско Келла Брука в бою с Геннадием Головкиным или история о том, как Майки Гарсия разбился об Эррола Спенса, потерпев первое поражение в карьере. В конце концов, зачем-то же придумали все эти весовые категории.

***

Прямо сейчас практически все обстоятельства против Сергея, но, возможно, это ключевое преимущество россиянина в предстоящем поединке. Ковалёв прошёл через болезненные поражения, потерю всех поясов, длительный профессиональный и личностный кризис и все равно смог вернуться на чемпионский уровень, чтобы столкнуться с самым популярным бойцом современности в одном из самых ожидаемых поединков этого года.

Крашер возвращался, падал в нокаут, но снова возвращался, и теперь в возрасте 36 лет он выйдет на очередной главный бой в своей жизни. От него не ждут многого, и, вероятно, это только плюс, вспоминая, как россиянин психологически выгорал перед двумя поединками с Уордом.

Пришло время отбросить давление, предматчевые котировки и какие-то пояса. Ковалёв навсегда вписал своё имя в историю бокса и теперь может сделать так, чтобы жители и гости Лас-Вегаса ещё разок послушали странную русскую песню про вечно молодого и вечно пьяного. В последний раз? Как знать. Ранним утром в воскресенье обычный парень из Челябинска в очередной раз может вновь перевернуть мир, и, если вы не верите в его шансы, спросите Энди Руиза, как падают звёзды.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3l3OprA1nW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3l3OprA1nW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3l3OprA1nW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-14T08:17:25+00:00">14 Окт 2019 в 1:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/5ab468eb-ce2b-435e-816a-51ce614faa1a?autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br><a href="https://www.newstube.ru/m/1368885" target="_blank">Альварес и Ковалев провели «дуэль взглядов» перед боем за титул чемпиона в полутяжелом весе</a> Во время загрузки произошла ошибка.