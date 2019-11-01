«Альварес просто убьет Ковалева». Что говорят иностранные эксперты о бое

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В воскресенье рано по Москве утром миллионы россиян проснутся, чтобы посмотреть один из самых интригующих боксерских боев года — Сергей Ковалев — Сауль Альварес. Прогнозы уже сделаны, шансы соперников проанализированы, почему теперь не вспомнить, что говорили про этот бой известные люди бокса из-за рубежа?

«Канело побьет Ковалева»

Бывший чемпион UFC Кейн Веласкес уверен в успехе Альвареса: «Канело побьет Ковалева. У него отличные навыки. Он сейчас на вершине бокса. Его стиль и техника на очень хорошем уровне. Защита также при нем. Да, в этом виде спорта все может случиться, и оба парня очень мастеровитые, но я думаю, что Канело победит за счет своего сердца и мастерства».

А вот украинский боксер Александр Гвоздик ставит на россиянина, но он не мог сказать иначе. Они с Сергеем давно дружат и работают с одними и теми же людьми.

— Бой Канело — Ковалев будет очень интересным, — отметил Гвоздик. — Считаю, что из-за габаритов у Ковалева будет преимущество. Он прирожденный полутяж, а Альварес — средневес. Но посмотрим, как оно будет. У Канело умная команда, они знают, что делают. Думаю, Ковалев победит, но это будет очень тяжелый бой.

Бывший соперник Ковалева Андре Уорд не верит в того, кого дважды победил: «Ковалев крепко бьет, но для победы нужно больше. Я не видел силы в его ударах с Ярдом. Я видел хороший джеб, но я видел стареющего бойца. Я видел бойца, у которого больше не было уверенности. Он все еще очень грозный и очень крепкий, и он все еще опасен, но он больше не “Крашер”. Первые шесть раундов будут очень интересными. Ковалеву уже поздно учиться бить в корпус. Это будет равный бой, но я считаю, что Канело победит в концовке».

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«Бой Ковалева и Альвареса — цирк»

Еще один бывший соперник Сергея Бернард Хопкинс, который в отличие от Уорда, россиянину проиграл, оценивает его шансы на победу над Канело чуть выше. «Канело не должен играть с этим парнем, — говорит Хопкинс. — Даже когда Ковалев устает, он все еще опасен. Панчер может потерять все, но только не силу удара. Спросите у Майкла Мурера, который встречался с Джорджем Форманом. Сауль должен осознавать все угрозы и не совершать ошибки. У Альвареса хорошие шансы победить, если он будет умным в ринге».



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Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи, недавно проигравший Артему Лобову по правилам кулачных боев, вообще считает бой Сергея и Канело дикой идеей: «Ребята, вам не понравится, что я скажу, но послушайте. Еще два года назад Альварес боксировал в первом среднем весе (до 69,9 кг), а сейчас он собирается провести бой в полутяжах (до 79,4 кг) против парня, у которого ужас какая мощная плюха. И что вы хотите от меня услышать? Вы же знаете, я всегда говорю то, что думаю. А об этом поединке я вообще не хочу говорить. Мы превращаем бокс в какой-то цирк, в какое-то недоразумение».

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2HCyogBhU_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Paul Malignaggi (@paulmalignaggi)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-07T12:30:36+00:00">7 Сен 2019 в 5:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Один из самых пессимистичных прогноз относительно Ковалева дал легендарный тренер Фредди Роуч. «Альварес просто убьет Ковалева, — считает специалист. — Ему просто надо оставаться в полутяжелом весе и никогда не возвращаться обратно. Когда боксеры после подъема в новый дивизион пытаются вернуться в свою старую весовую категорию, это всегда заканчивается провалом. Если ты поднялся в весе, оставайся там. Я считаю, что Канело станет только лучше как боксер. Он устал гонять вес. Он может быть гораздо сильнее».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B345LdSF_Pl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B345LdSF_Pl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B345LdSF_Pl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Freddie Roach (@freddieroach)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-21T17:40:02+00:00">21 Окт 2019 в 10:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сауль слишком быстр для Сергея»

Бывший тренер Ковалева Джон Дэвид Джексон тоже не особо верит в россиянина: «Я выберу Канело по многим причинам. Он не принял бы этот бой, если бы не знал, что победит. Почему Альварес принял этот бой? Он увидел некоторые вещи в последнем бою Ковалева, которые дали ему понять, что он сможет выиграть. Одна из вещей заключается в том, что Сауль должен держаться близко. Сергею нужно расстояние, чтобы пробить. Он адский панчер, и Канело нужно сократить дистанцию. Он достаточно умен, чтобы сблизиться и перейти к работе по корпусу. Первым Уорд сделал это, а потом Ярд пытался сделать то же самое. Это корпус, атака по нему потрясает Ковалева, потому что он не привык драться на ближней дистанции, его тело слабо. Ковалев слабый по многим причинам. Это его проблема. Канело не собирается драться с кем-то, кого не может побить».

Известный тренер Абель Санчес, работавший в том числе и с Ковалевым, не отличается в своем мнении от большинства: «Ковалев был в моем зале на протяжении полутора лет. Встреча с Канело это сложный бой для Сергея. Думаю, Сауль будет для него слишком быстр. Я считаю, что Альварес хорошо будет работать по корпусу. Он невысокий парень, который будет пролезать на ближнюю дистанцию и бить Ковалева по туловищу. Где-то между седьмым и девятым раундами Канело нокаутирует его».

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/5ab468eb-ce2b-435e-816a-51ce614faa1a?autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br><a href="https://www.newstube.ru/m/1368885" target="_blank">Альварес и Ковалев провели «дуэль взглядов» перед боем за титул чемпиона в полутяжелом весе</a> Во время загрузки произошла ошибка.