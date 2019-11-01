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18:25 (мск), источник: Известия

Назван гонорар боксера Ковалева за предстоящий бой с Альваресом

Назван гонорар, который получит российский боксер Сергей Ковалев за бой с мексиканцем Саулем Альваресом.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Как сообщает 1 ноября Sporting News со ссылкой на данные Атлетической комиссии штата Невада (США), Ковалеву, являющемуся чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), положено $3 млн. Его сопернику причитается $35 млн, пишет RT.

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Поединок между Альваресом и Ковалевым за пояс чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пройдет в Лас-Вегасе 2 ноября. Для мексиканского боксера это будет дебютный бой в полутяжелом весе.

Альварес на профессиональном ринге одержал 52 победы, 35 из которых — нокаутом, потерпел одно поражение, а два его боя закончились ничьей. Ковалев выиграл 34 поединка, 29 из них — нокаутом, при трех поражениях и одной ничьей. Как отмечает телеканал «360», последний бой россиянина прошел в августе: он одержал победу над британцем Энтони Ярдом.

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