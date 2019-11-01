Назван гонорар боксера Ковалева за предстоящий бой с Альваресом

Источник: ИТАР-ТАСС

Как сообщает 1 ноября Sporting News со ссылкой на данные Атлетической комиссии штата Невада (США), Ковалеву, являющемуся чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), положено $3 млн. Его сопернику причитается $35 млн, пишет RT.

Поединок между Альваресом и Ковалевым за пояс чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пройдет в Лас-Вегасе 2 ноября. Для мексиканского боксера это будет дебютный бой в полутяжелом весе.