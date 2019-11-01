Назван гонорар боксера Ковалева за предстоящий бой с Альваресом
Назван гонорар, который получит российский боксер Сергей Ковалев за бой с мексиканцем Саулем Альваресом.
Назван гонорар, который получит российский боксер Сергей Ковалев за бой с мексиканцем Саулем Альваресом.
Как сообщает 1 ноября Sporting News со ссылкой на данные Атлетической комиссии штата Невада (США), Ковалеву, являющемуся чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), положено $3 млн. Его сопернику причитается $35 млн, пишет RT.
Поединок между Альваресом и Ковалевым за пояс чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пройдет в
Альварес на профессиональном ринге одержал 52 победы, 35 из которых — нокаутом, потерпел одно поражение, а два его боя закончились ничьей. Ковалев выиграл 34 поединка, 29 из них — нокаутом, при трех поражениях и одной ничьей. Как отмечает телеканал «360», последний бой россиянина прошел в августе: он одержал победу над британцем Энтони Ярдом.