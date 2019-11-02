Для Усика нашли нового соперника

Источник: РИА "Новости"

Глава Matchroom Boxing считает, что британский тяжеловес может поспорить с украинцем за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в 2020 году. Он допустил, что потенциальный поединок может состояться уже в феврале 2020-го.

26 октября Чисора записал на свой счет 32-ю победу в профессиональной карьере. Боксер победил Дэвида Прайса техническим нокаутом.

Усик дебютировал в супертяжелом весе 13 октября. 32-летний украинец одолел американца Чеза Уизерспуна в Чикаго. Изначально планировалось, что украинский тяжеловес встретится с голландцем Тайроном Спонгом. Однако накануне поединка в допинг-пробе последнего были обнаружены следы запрещенной субстанции. Позже сам Спонг предоставил свидетельства отрицательного результата другой допинг-пробы уже после того, как он был снят с боя.