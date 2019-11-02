Чемпион ОИ по боксу Тищенко защитил интерконтинентальный титул WBO, выиграв у Акбербаева

Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Страсбур
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл Предаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд
Челси
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Герта
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Интер
11
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург Пингвинз
Эдмонтон Ойлерз
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Лилль
21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
ЦСКА
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Бернли
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23
Футбол. Зарубежный
18:00
Леванте
Барселона
31
Хоккей. НХЛ
3.11
Даллас Старз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
3.11
Бостон Брюинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
3.11
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
3.11
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.11
Филадельфия Флайерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
3.11
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.11
Коламбус Блю Джэкетс
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Вольфсбург
30
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Майнц
80
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Боруссия М
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бавария
51
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Фрайбург
22
Хоккей. КХЛ
17:30
Нефтехимик
Ак Барс
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Наполи
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Северсталь
21
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Локомотив
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Адмирал
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Торпедо
31
Хоккей. НХЛ
3.11
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Тамбов
12
Хоккей. НХЛ
3.11
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут
Манчестер Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Валенсия
12
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Автомобилист
35
Хоккей. НХЛ
3.11
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
3.11
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
3.11
Лос-Анджелес Кингз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Ахмат
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Локомотив
11
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
ЦСКА
03
Все события
Фоторепортажи
34Черчесов с сыном и Роднина на трибуне, кровь на поле, гол в концовке: кадры битвы «Динамо» — «Ахмат»
35Радость Бийола, новые записки Гончаренко и фанаты в ушанках. Снежные кадры с «ВЭБ Арены»
19:23 (мск), источник: ТАСС

Чемпион ОИ по боксу Тищенко защитил интерконтинентальный титул WBO, выиграв у Акбербаева

ТАСС, 2 ноября. Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко защитил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг. В 10-раундовом поединке в Екатеринбурге он выиграл у казахстанца Исы Акбербаева техническим нокаутом в шестом раунде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Казахстанец отказался от продолжения боя после окончания шестого раунда.

Россиянин впервые защитил пояс, который завоевал в июне этого года благодаря победе над Абрахамом Табулом из Ганы техническим нокаутом в первом раунде.

Читайте также
Тищенко: Хотел бы встретиться с Левитом, этот бой вызвал бы резонанс

На счету 28-летнего Тищенко теперь шесть побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с августа 2018 года. В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

35-летний Акбербаев потерпел первое поражение при 20 победах (15 нокаутом). Казахстанец выступал на родине, в России, Германии и США, предыдущий поединок провел почти два года назад.

В другом бою россиянин Марк Урванов завоевал вакантный титул интернационального чемпиона WBO в весе до 57,15 кг, победив соотечественника Евгения Чупракова техническим нокаутом в третьем раунде. В послужном списке 23-летнего Урванова теперь 17 побед (9 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья, 29-летнего Чупракова — 21 победа (11 нокаутом), 2 поражения. Чупраков провел второй поединок после поражения от японца Масаюки Ито в поединке за титул чемпиона мира WBO техническим нокаутом в седьмом раунде в декабре прошлого года.

Во время загрузки произошла ошибка.
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
Поветкин победил Хьюи Фьюри в чемпионском бою
Читайте также
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Ничья «Зенита» и ЦСКА: боль, нервы, крики и минимум футбола
Гол Ордеца на последних секундах спас «Динамо» от поражения в ЧР
«Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу у новичка АПЛ
«Уфа» вновь остановила лидера. «Локо» не победил команду Евсеева
Боец UFC высмеял Нурмагомедова
«Барселона» проиграла «Леванте» в гостевом матче примеры
«Манчестер Сити» одержал волевую победу над аутсайдером АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь