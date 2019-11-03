Казахстанский боксер выиграл 13-й бой в профи и завоевал титул от WBC в андеркарте «Канело» — Ковалев
Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов одержал 13-ю победу в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов одержал 13-ю победу в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В десятираундовом бою за титул чемпиона США по версии WBC в среднем весе он сразился с Кристианом Оливасом из Мексики и победил его единогласным решением судей.
Таким образом, на счету 26-летнего Нурсултанова стало 13 побед в 13-ти поединках в профи, восемь из которых он завершил досрочно. 27-летний мексиканец потерпел шестое поражение в карьере при 16-ти победах.
Главным событием этого вечера бокса на арене MGM Grand в