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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер выиграл 13-й бой в профи и завоевал титул от WBC в андеркарте «Канело» — Ковалев

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов одержал 13-ю победу в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В десятираундовом бою за титул чемпиона США по версии WBC в среднем весе он сразился с Кристианом Оливасом из Мексики и победил его единогласным решением судей.

Таким образом, на счету 26-летнего Нурсултанова стало 13 побед в 13-ти поединках в профи, восемь из которых он завершил досрочно. 27-летний мексиканец потерпел шестое поражение в карьере при 16-ти победах.

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Главным событием этого вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) станет бой за титул WBO в полутяжелом весе между его обладателем россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

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