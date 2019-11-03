Сын Холифилда дебютировал в профи мощным нокаутом за 15 секунд

Источник: Reuters

Соперником 22-летнего американца был 21-летний соотечественник Ник Винстид. Холифилд с первых же секунд поединка бросился на соперника и смог отправить его на настил ринга уже через 15 секунд, после чего рефери остановил бой.

Таким образом, Эван дебютировал с победы в профи, а Винстид потерпел второе поражение во втором поединке на профессиональном ринге.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YYprDQ3teHI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что 57-летний Эвандер Холифилд является единственным в истории профессионального бокса четырехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Также он единственный, кому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях — первой тяжелой и супертяжелой.

Напомним, поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где главным событием станет бой за титул WBO в полутяжелом весе между его обладателем россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

Также в рамках этого вечера выступил казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов, который одержал 13-ю победу в профессиональной карьере.