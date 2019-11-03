Сын Холифилда дебютировал в профи мощным нокаутом за 15 секунд
Сын Эвандера Холифилда Эван дебютировал на профессиональном ринге с победы нокаутом за 15 секунд, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сын Эвандера Холифилда Эван дебютировал на профессиональном ринге с победы нокаутом за 15 секунд, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником 22-летнего американца был 21-летний соотечественник Ник Винстид. Холифилд с первых же секунд поединка бросился на соперника и смог отправить его на настил ринга уже через 15 секунд, после чего рефери остановил бой.
Таким образом, Эван дебютировал с победы в профи, а Винстид потерпел второе поражение во втором поединке на профессиональном ринге.
Стоит отметить, что 57-летний Эвандер Холифилд является единственным в истории профессионального бокса четырехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Также он единственный, кому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях — первой тяжелой и супертяжелой.
Напомним, поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене MGM Grand в
Также в рамках этого вечера выступил казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов, который одержал 13-ю победу в профессиональной карьере.