Обидчик Алимханулы из Узбекистана победил нокаутом в андеркарте «Канело» — Ковалев

Соперником Меликузиева был 26-летний американец Клей Коллард. Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился в четвертом. Победу техническим нокаутом одержал узбекский боксер.

Таким образом, его рекордс теперь три нокаута в трех боях в профи. Коллард потерпел второе поражение в карьере при четырех победах и трех ничьих.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2y6DMBmgF_4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что два предыдущих своих поединка Меликузиев завершил нокаутами в первых раундах.

В любителях Меликузиев является двукратным чемпионом Азии (2015 год — до 75 и 2017-й до 81 килограмма), серебряным призером чемпионата мира-2015 (до 75), серебряным призером Олимпийских игр-2016 (до 75) и бронзовым призером чемпионата мира-2017 (до 81).

На чемпионате Азии-2015 побеждал казахстанца Жанибека Алимханулы, а на ЧА-2017 и ЧМ-2017 — Ерика Альжанова.

Напомним, поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где главным событием станет бой за титул WBO в полутяжелом весе между его обладателем россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).