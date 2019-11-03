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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчик Алимханулы из Узбекистана победил нокаутом в андеркарте «Канело» — Ковалев

23-летний боксер из Узбекистана Бектемир Меликузиев одержал третью победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником Меликузиева был 26-летний американец Клей Коллард. Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился в четвертом. Победу техническим нокаутом одержал узбекский боксер.

Таким образом, его рекордс теперь три нокаута в трех боях в профи. Коллард потерпел второе поражение в карьере при четырех победах и трех ничьих.

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Стоит отметить, что два предыдущих своих поединка Меликузиев завершил нокаутами в первых раундах.

В любителях Меликузиев является двукратным чемпионом Азии (2015 год — до 75 и 2017-й до 81 килограмма), серебряным призером чемпионата мира-2015 (до 75), серебряным призером Олимпийских игр-2016 (до 75) и бронзовым призером чемпионата мира-2017 (до 81).

На чемпионате Азии-2015 побеждал казахстанца Жанибека Алимханулы, а на ЧА-2017 и ЧМ-2017 — Ерика Альжанова.

Напомним, поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где главным событием станет бой за титул WBO в полутяжелом весе между его обладателем россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

Также в рамках этого вечера выступил казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов, который одержал 13-ю победу в профессиональной карьере.

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