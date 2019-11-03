«Канело» нокаутировал Ковалева и стал чемпионом мира в четвертом дивизионе
Поединок прошел на арене MGM Grand в
Поединок прошел на арене MGM Grand в
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым и завоевал титул WBO в полутяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел на арене MGM Grand в
Стартовые раунды поединка прошли в разведке, причем Ковалев действовал очень неплохо и заставлял «Канело» пропускать удары. Сам же мексиканец пытался действовать первым номером, нанося своим удары в основном после атак россиянина. В итоге первые пять раундов можно было отдать, как в одну, так и в другую сторону.
Шестой раунд, также как и следующий, остался полностью за «Канело», который несколько раз точно и мощно попал по Ковалеву. А вот в восьмом россиянин придавил мексиканца к канатам, но удары в основном были обоюдными.
Далее боксеры продолжали обмен ударами и снова в этих раундах было сложно определить победителя. В 11-м раунде все закончилось: «Канело» поймал Ковалева и сначала слева точно попал в голову, а затем справа отправил в нокаут.
Таким образом, 29-летний «Канело» одержал 53-ю победу в профессиональной карьере, 36 из которых нокаутом. Также на его счету одно поражение и две ничьи. При этом мексиканец поднялся на два веса выше и покорил четвертую категорию в карьере.
36-летний Ковалев потерпел четвертое поражение в карьере, три из которых досрочные. В его активе 34 победы (29 нокаутом) и одна ничья.
Напомним, также в рамках этого вечера выступил казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов, который одержал 13-ю победу в профессиональной карьере.
Казахстанский боксер выиграл 13-й бой в профи и завоевал титул от WBC в андеркарте «Канело» — Ковалев.