«Канело» нокаутировал Ковалева и стал чемпионом мира в четвертом дивизионе

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым и завоевал титул WBO в полутяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и стал главным событием этого вечера бокса.

Стартовые раунды поединка прошли в разведке, причем Ковалев действовал очень неплохо и заставлял «Канело» пропускать удары. Сам же мексиканец пытался действовать первым номером, нанося своим удары в основном после атак россиянина. В итоге первые пять раундов можно было отдать, как в одну, так и в другую сторону.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Шестой раунд, также как и следующий, остался полностью за «Канело», который несколько раз точно и мощно попал по Ковалеву. А вот в восьмом россиянин придавил мексиканца к канатам, но удары в основном были обоюдными.

Далее боксеры продолжали обмен ударами и снова в этих раундах было сложно определить победителя. В 11-м раунде все закончилось: «Канело» поймал Ковалева и сначала слева точно попал в голову, а затем справа отправил в нокаут.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uVzAn_PBFUM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, 29-летний «Канело» одержал 53-ю победу в профессиональной карьере, 36 из которых нокаутом. Также на его счету одно поражение и две ничьи. При этом мексиканец поднялся на два веса выше и покорил четвертую категорию в карьере.

36-летний Ковалев потерпел четвертое поражение в карьере, три из которых досрочные. В его активе 34 победы (29 нокаутом) и одна ничья.

Напомним, также в рамках этого вечера выступил казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов, который одержал 13-ю победу в профессиональной карьере.