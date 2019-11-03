Боксер Альварес назвал победу над Ковалевым самой важной в карьере

Источник: AFP 2019

Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

«Это был очень трудный бой, но мы знали, что и как будет. Я сделал историю, это самая важная победа в карьере. Я очень уважаю своего соперника, он провел хороший бой», — сказал Альварес.

Альварес стал чемпионом мира в четвертой весовой категории. Ранее он становился сильнейшим в весовых категориях до 69,9 кг, до 72,6 и до 76,2 кг. В послужном списке 29-летнего мексиканца теперь 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.