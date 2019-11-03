Появилось фото судейских записок боя «Канело» — Ковалев

Поединок прошел на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и стал главным событием этого вечера бокса. Победу в нем нокаутом в 11-м раунде одержал мексиканский боксер.

На момент остановки поединка по очкам выигрывал «Канело». Так, у двоих судей счет был 96:94, а у еще одного 95:95.