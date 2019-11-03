Появилось фото судейских записок боя «Канело» — Ковалев
Сегодня, 3 ноября, мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым и завоевал титул WBO в полутяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 3 ноября, мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым и завоевал титул WBO в полутяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел на арене MGM Grand в
На момент остановки поединка по очкам выигрывал «Канело». Так, у двоих судей счет был 96:94, а у еще одного 95:95.