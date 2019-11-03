Ковалев извинился за поражение от Альвареса

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Ранее в воскресенье Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

«Сергей попросил прощения за поражение. Но ему, по сути, не за что извиняться, он сделал все, что от него зависело», — сказала Дува.

На момент остановки боя Альварес выигрывал по очкам — двое судей отдавали ему предпочтение со счетом 96:94, третий выставил ничейные оценки — 95:95.