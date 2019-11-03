Ковалев извинился за поражение от Альвареса

Ранее в воскресенье Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде в
«Сергей попросил прощения за поражение. Но ему, по сути, не за что извиняться, он сделал все, что от него зависело», — сказала Дува.
На момент остановки боя Альварес выигрывал по очкам — двое судей отдавали ему предпочтение со счетом 96:94, третий выставил ничейные оценки — 95:95.
Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.