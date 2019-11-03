Ковалев может провести бой в России в 2020 году

Источник: AP 2019

Ранее в воскресенье Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

«Да, конечно, будем предлагать провести бой в России. Серега молодец, красивые бои показывает. Вот как приедет, обсудим с ним все. В следующем году этот бой мог бы состояться», — сказал Кремлев.