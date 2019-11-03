«Почему бы и нет». «Канело» после победы над Ковалевым назвал условие для боя с Головкиным

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«Как я уже сказал, для меня это больше не вызов. Я прошел 24 раунда с ним, победил, вот и все. Но! Если с деловой точки зрения это будет оправдано — почему бы и нет», — приводит слова Альвареса vRINGe.com.

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Напомним, сегодня, 3 ноября, Альварес нокаутировал Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе.

Поединок прошел на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и стал главным событием этого вечера бокса. Победу нокаутом в 11-м раунде одержал мексиканский боксер.

Головкин и Альварес провели уже два поединка между собой.