Альварес был в два раза точнее Ковалёва, но выбросил в два раза меньше ударов

Так, за поединок мексиканец выбросил в сторону соперника 345 ударов, донеся до цели 133 из них, что составляет 38,6% точности. Россиянин же пробил в сторону Канело 745 раз, но попал в цель лишь в 115 случаях. Таким образом, точность его ударов составила лишь 15,4%.