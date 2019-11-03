Цзю: Ковалеву нет смысла продолжать боксерскую карьеру

Источник: РИА "Новости"

Ранее в воскресенье 36-летний Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

«Не хватило газа, в боксе за ошибки приходится платить, — сказал Цзю. — Сергей как раз допустил ошибку — ввязался в эту драку и ту тактику, которую они наметили, не до конца исполнил. По моему счету Альварес лидировал по раундам, но последние два можно было бы выиграть, бой был бы очень равный. С моей точки зрения, Ковалеву не хватило “физики”».

Также Цзю поделился мнением относительно того, стоит ли Ковалеву продолжать карьеру. «Если мотивация еще есть какая-то, то он может выйти. А так — уже, думаю, нет смысла», — сказал собеседник агентства.