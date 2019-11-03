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14:18 (мск), источник: ТАСС

Цзю: Ковалеву нет смысла продолжать боксерскую карьеру

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российскому боксеру Сергею Ковалеву не удалось в полной мере реализовать план на поединок с мексиканцем Саулем Альваресом. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в воскресенье 36-летний Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

«Не хватило газа, в боксе за ошибки приходится платить, — сказал Цзю. — Сергей как раз допустил ошибку — ввязался в эту драку и ту тактику, которую они наметили, не до конца исполнил. По моему счету Альварес лидировал по раундам, но последние два можно было бы выиграть, бой был бы очень равный. С моей точки зрения, Ковалеву не хватило “физики”».

Также Цзю поделился мнением относительно того, стоит ли Ковалеву продолжать карьеру. «Если мотивация еще есть какая-то, то он может выйти. А так — уже, думаю, нет смысла», — сказал собеседник агентства.

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. На данный момент двое россиян владеют титулами чемпиона мира: Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, вес до 79,38 кг).

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