Вернется в вес Головкина? «Канело» рассказал о своих планах после победы нокаутом над Ковалевым

Бой стал главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе и завершился в 11-м раунде.
После боя Альварес поблагодарил Ковалева, назвав его великим воином, а также заявил о планах вернуться в средний вес.
«Благодарю всех зрителей в зале. Это очередной шаг в моей карьере. Это моя история. Я прошу вас набраться терпения, ведь “Канело” творит историю. Это я обещаю. Мы знали, что мне потребуется пять или шесть раундов, чтобы вкатиться в бой. Мое большое уважение Ковалеву. Он великий воин, но мы выполнили план на поединок, который начался с задержкой. Однако мы добились успеха. Я планирую вернуться в средний вес, но для начала отдохну. Посмотрим, какие возможности появятся дальше. Я жажду больших боев. Хочу подарить Мексике еще больше побед. Головкин? Как я уже сказал, для меня это больше не вызов. Я прошел 24 раунда с ним, победил, вот и все. Но! Если с деловой точки зрения это будет оправдано — почему бы и нет», — заявил Альварс.
Отметим, что после победы над Ковалевым Альварес покорил четвертую категорию в карьере. Сейчас мексиканец владеет титулами в трех разных весах: WBC (Franchise) и WBA (Super) — в среднем, WBA (Regular) — во втором среднем, WBO — в полутяжелом.
Ранее появились судейские записки боя Альварес — Ковалев, видео полного поединка и информация о состоянии здоровья россиянина, а мексиканец ответил на предложение в третий раз встретиться с чемпионом IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−2, 35 КО).