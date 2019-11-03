Вернется в вес Головкина? «Канело» рассказал о своих планах после победы нокаутом над Ковалевым

«Благодарю всех зрителей в зале. Это очередной шаг в моей карьере. Это моя история. Я прошу вас набраться терпения, ведь “Канело” творит историю. Это я обещаю. Мы знали, что мне потребуется пять или шесть раундов, чтобы вкатиться в бой. Мое большое уважение Ковалеву. Он великий воин, но мы выполнили план на поединок, который начался с задержкой. Однако мы добились успеха. Я планирую вернуться в средний вес, но для начала отдохну. Посмотрим, какие возможности появятся дальше. Я жажду больших боев. Хочу подарить Мексике еще больше побед. Головкин? Как я уже сказал, для меня это больше не вызов. Я прошел 24 раунда с ним, победил, вот и все. Но! Если с деловой точки зрения это будет оправдано — почему бы и нет», — заявил Альварс.