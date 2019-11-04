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08:27 (мск), источник: Vesti.kz

Небитый казахстанец поднялся в мировом рейтинге после завоевания титула от WBC в карде «Канело» — Ковалев

Непобежденный казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (13−0, 8 КО), выступающий в среднем весе, поднялся в мировом рейтинге после завоевания титула чемпиона США по версии WBC (USNBC), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Этот пояс 26-летний казахстанец завоевал в минувшие выходные на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США), победив единогласным решением Кристиана Оливаса из Мексики.

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Этот успех позволил Нурсултанову подняться на одну позицию в рейтинге BoxRec среднего веса и расположиться на 69-м месте.

Теперь в активе казахстанца 13 побед в 13 боях, из которых восемь досрочных. Оливас же потерпел шестое поражение в карьере при 16 победах (13 КО).

Напомним, что главным событием вечера бокса на MGM Grand стал бой за титул WBO в полутяжелом весе между его обладателем россиянином Сергеем Ковалевым (34−4−1, 29 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). Поединок завершился в 11-м раунде, когда «Канело» нокаутировал соперника. Таким образом, мексиканец стал чемпионом мира в четвертом дивизионе.

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