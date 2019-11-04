Небитый казахстанец поднялся в мировом рейтинге после завоевания титула от WBC в карде «Канело» — Ковалев

Этот пояс 26-летний казахстанец завоевал в минувшие выходные на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США), победив единогласным решением Кристиана Оливаса из Мексики.

Этот успех позволил Нурсултанову подняться на одну позицию в рейтинге BoxRec среднего веса и расположиться на 69-м месте.

Теперь в активе казахстанца 13 побед в 13 боях, из которых восемь досрочных. Оливас же потерпел шестое поражение в карьере при 16 победах (13 КО).