Небитый казахстанец поднялся в мировом рейтинге после завоевания титула от WBC в карде «Канело» — Ковалев

Этот пояс 26-летний казахстанец завоевал в минувшие выходные на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США), победив единогласным решением Кристиана Оливаса из Мексики.
Этот успех позволил Нурсултанову подняться на одну позицию в рейтинге BoxRec среднего веса и расположиться на 69-м месте.
Теперь в активе казахстанца 13 побед в 13 боях, из которых восемь досрочных. Оливас же потерпел шестое поражение в карьере при 16 победах (13 КО).
Напомним, что главным событием вечера бокса на MGM Grand стал бой за титул WBO в полутяжелом весе между его обладателем россиянином Сергеем Ковалевым (34−4−1, 29 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). Поединок завершился в 11-м раунде, когда «Канело» нокаутировал соперника. Таким образом, мексиканец стал чемпионом мира в четвертом дивизионе.