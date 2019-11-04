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08:57 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен гонорар казахстанского боксера за победу в титульном бою в андеркарте «Канело» — Ковалев

Стал известно, сколько заработал казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (13−0, 8 КО) за титульный поединок с мексиканцем Кристианом Оливасом (16−6, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Бой за титул чемпиона США по версии WBC (USNBC) в среднем весе состоялся утром 3 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и продлился все отведенные десять раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу (все трое — 100−90).

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За этот поединок Нурсултанов получил 12 500 долларов, а его соперник — чуть меньше — 12 тысяч долларов.

Добавим, что для казахстанца эта победа стала 13-й в 13 боях, из которых восемь досрочных. После победы над Оливасом Нурсултанов поднялся в мировом рейтинге.

Главным же событием вечера бокса на MGM Grand стал бой за титул WBO в полутяжелом весе между его обладателем россиянином Сергеем Ковалевым (34−4−1, 29 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). Поединок завершился в 11-м раунде, когда «Канело» нокаутировал соперника. Таким образом, мексиканец стал чемпионом мира в четвертом дивизионе.

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