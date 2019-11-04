Стал известен гонорар казахстанского боксера за победу в титульном бою в андеркарте «Канело» — Ковалев

Бой за титул чемпиона США по версии WBC (USNBC) в среднем весе состоялся утром 3 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и продлился все отведенные десять раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу (все трое — 100−90).
За этот поединок Нурсултанов получил 12 500 долларов, а его соперник — чуть меньше — 12 тысяч долларов.
Добавим, что для казахстанца эта победа стала 13-й в 13 боях, из которых восемь досрочных. После победы над Оливасом Нурсултанов поднялся в мировом рейтинге.
Главным же событием вечера бокса на MGM Grand стал бой за титул WBO в полутяжелом весе между его обладателем россиянином Сергеем Ковалевым (34−4−1, 29 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). Поединок завершился в 11-м раунде, когда «Канело» нокаутировал соперника. Таким образом, мексиканец стал чемпионом мира в четвертом дивизионе.