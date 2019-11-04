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09:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» после победы над Ковалевым получил предложение на бой с Головкиным

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер высказал предложение по поводу организации третьего боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Накануне в Лас-Вегасе (США) Альварес стал чемпионом мира в четвертом дивизионе, нокаутировав россиянина Сергея Ковалева и отобрав у того титул WBO в полутяжелом весе. После победы мексиканец не исключил, что может вновь встретиться с Головкиным.

По мнению Коппинджера, Головкин и «Канело» могли бы провести третий бой весной 2020-го, но уже в лимите второго среднего веса.

«Альварес долго отказывал GGG в трилогии из-за большой неприязни. “Канело” хочет доказать, что у него все под контролем. Теперь, когда он является чемпионом в полутяжелом весе, почему бы ему не согласиться на поединок с Головкиным в мае при условии, что он пройдет в 168 фунтах? GGG получит шанс на реванш, а “Канело” докажет свою власть», — написал инсайдер в своем твиттере.

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Напомним, Альварес и Головкин дважды дрались также в Лас-Вегасе в лимите среднего дивизиона: их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой мексиканца. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

Ожидалось, что трилогия состоится в этом сентябре, но мексиканец отказался, отдав предпочтение бою с Ковалевым.

Головкин же в октябре завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе, победив украинца Сергея Деревянченко.

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