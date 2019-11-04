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09:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Не Головкиным единым». Дэн Рафаэль — о вариантах «Канело» в трех дивизионах, где он владеет титулами

Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль поразмышлял о перспективах мексиканца Сауля «Канело» Альвареса после завоевания титула чемпиона мира в четвертом дивизионе.

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Накануне в Лас-Вегасе (США) «Канело» нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у того пояс WBO в полутяжелом весе. Также мексиканец владеет титулами WBA (Super) и WBC (Franchise) в средней категории, и поясом WBA (Regular) во второй средней.

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«Я не думаю, что “Канело” должен оставаться в полутяжелом весе. Может ли он конкурировать в этом дивизионе? Да, может. У “Канело” будут варианты во всех трех дивизионах, в которых он владеет титулами. Тем не менее, видя, каким мускулистым он выглядел в полутяжелом весе, он может повредить себе, сбросив 15 фунтов мускулов при возвращении в средний дивизион. Если он согласится драться с Геннадием Головкиным в третий раз, то нет никаких причин, чтобы он не настоял на проведении боя во второй средней категории. Ранее в этом году GGG боксировал в 164 фунтах, когда нокаутировал Стива Роллса. Думаю, дни “Канело” в среднем весе, вероятно, сочтены. Я буду не против увидеть его либо в третьем поединке с Головкиным в 168 фунтах, либо против любого топового бойца — в поединке за полноправный, а не за второстепенный титул. Каллум Смит, который, как и Альварес выступает на DAZN, был бы потрясающим вариантом. Если Сауль вернется в средний дивизион, то там смысл имеет только бой с Головкиным. При всем уважении к чемпионам Деметриусу Андраде и Джермаллу Чарло или даже топ-претендентам, вроде Сергея Деревянченко, но эти ребята не смогут даже приблизиться к масштабу трилогии “Канело” — GGG. Лично я бы хотел увидеть эти поединки, но я серьезно сомневаюсь в том, что “Канело” намерен сбрасывать вес ради одного из этих боев, в которых нет реальной востребованности публики», — написал автор.

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