«Не Головкиным единым». Дэн Рафаэль — о вариантах «Канело» в трех дивизионах, где он владеет титулами

«Я не думаю, что “Канело” должен оставаться в полутяжелом весе. Может ли он конкурировать в этом дивизионе? Да, может. У “Канело” будут варианты во всех трех дивизионах, в которых он владеет титулами. Тем не менее, видя, каким мускулистым он выглядел в полутяжелом весе, он может повредить себе, сбросив 15 фунтов мускулов при возвращении в средний дивизион. Если он согласится драться с Геннадием Головкиным в третий раз, то нет никаких причин, чтобы он не настоял на проведении боя во второй средней категории. Ранее в этом году GGG боксировал в 164 фунтах, когда нокаутировал Стива Роллса. Думаю, дни “Канело” в среднем весе, вероятно, сочтены. Я буду не против увидеть его либо в третьем поединке с Головкиным в 168 фунтах, либо против любого топового бойца — в поединке за полноправный, а не за второстепенный титул. Каллум Смит, который, как и Альварес выступает на DAZN, был бы потрясающим вариантом. Если Сауль вернется в средний дивизион, то там смысл имеет только бой с Головкиным. При всем уважении к чемпионам Деметриусу Андраде и Джермаллу Чарло или даже топ-претендентам, вроде Сергея Деревянченко, но эти ребята не смогут даже приблизиться к масштабу трилогии “Канело” — GGG. Лично я бы хотел увидеть эти поединки, но я серьезно сомневаюсь в том, что “Канело” намерен сбрасывать вес ради одного из этих боев, в которых нет реальной востребованности публики», — написал автор.