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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

Бой «Канело» — Ковалев назвали постановочным

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Баду Джек поделился впечатлениями о бое за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым. Его слова приводит Boxing247.com.

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Их поединок состоялся утром 3 ноября в Лас-Вегасе. Альварес нокаутировал соперника в 11-м раунде и завоевал титул в четвертом дивизионе.

Однако Джек подверг сомнениям чистоту спортивной составляющей минувшего поединка.

«Альварес хорошо пробил справа, это был отличный финиш. Я считаю, что поединок был скучным, но следует отдать должное обоим боксерам. “Канело” нокаутировал Ковалева, но мне показалось, что Сергей не выкладывался. У него не было злобы. Все это выглядело почти как постанова. Мое уважение Альваресу. Он сделал свою работу. Он сломал Ковалева, нанес ему урон и отправил в нокаут. Я не вел подсчет, но бой действительно был близким», — заявил Джек.

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