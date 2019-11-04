Бой «Канело» — Ковалев назвали постановочным

«Альварес хорошо пробил справа, это был отличный финиш. Я считаю, что поединок был скучным, но следует отдать должное обоим боксерам. “Канело” нокаутировал Ковалева, но мне показалось, что Сергей не выкладывался. У него не было злобы. Все это выглядело почти как постанова. Мое уважение Альваресу. Он сделал свою работу. Он сломал Ковалева, нанес ему урон и отправил в нокаут. Я не вел подсчет, но бой действительно был близким», — заявил Джек.