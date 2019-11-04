Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Адмирал
23
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
ЦСКА
21
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Ак Барс
02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь
Торпедо
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Сампдория
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Авангард К
10
Хоккей. НХЛ
5.11
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
5.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
5.11
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
5.11
Эдмонтон Ойлерз
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
34Черчесов с сыном и Роднина на трибуне, кровь на поле, гол в концовке: кадры битвы «Динамо» — «Ахмат»
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
12:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Дал мне прозвище Султан». Нурсултанов — о завоевании титула WBC, отсутствии нокаута и дальнейших планах

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (13−0, 8 КО) поделился с корреспондентом Vesti.kz своими впечатлениями от победы в титульном поединке над мексиканцем Кристианом Оливасом (16−6, 13 КО). В ходе беседы он рассказал о своем псевдониме и анонсировал большие бои.

Наверх

Их бой за титул чемпиона США по версии WBC (USNBC) в среднем весе состоялся утром 3 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и продлился все отведенные десять раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу (все трое — 100−90).

Читайте также
Стал известен гонорар казахстанского боксера за победу в титульном бою в андеркарте «Канело» — Ковалев

«Я выходил на ринг драться все десять раундов. С мыслями о нокауте, ты теряешь настрой к бою. Кристиан Оливас — крепкий боец. Он хорошо принимает удары и физически сильный парень. Мы с тренером поставили цель победить и сделали это убедительно.т В этом году я провел четыре поединка, а теперь хочу отдохнуть. Бой с Оливасом был для меня отличным экзаменом перед большими вызовами. Мой новый пояс от WBC даст мне преимущество. Я поднимусь в рейтинге и выйду на другой уровень. Дальше все решит стратегия промоутера и тренера. Я бился на T-Mobile Arena, Madison Square Garden и вот теперь MGM Grande в Лас-Вегасе. На таких легендарных аренах совсем другая атмосфера. Выступление в рамках большого шоу — хорошая возможность заявить о себе. Я не скажу, что стал звездой в США, но чувствую, что я часть большого бокса и меня это радует! Главное быть достойным и показать наш воинский дух. Эгис Климас дал мне прозвище Sultan. И теперь везде мое имя пишут Мейирим Sultan Нурсултанов. Султан — означает лучший, вождь. Я хочу стать в среднем весе вождем и драться с чемпионами», — отметил Нурсултанов.

Благодаря победе казахстанец заработал 12500 долларов и поднялся в рейтинге BoxRec на одну позицию. Теперь в активе казахстанца 13 побед в 13 боях, из которых восемь досрочных. Оливас же потерпел шестое поражение в карьере при 16 победах (13 КО).


Нажмите,
чтобы включить звук

Главным же событием вечера бокса на MGM Grand стал бой за титул WBO в полутяжелом весе между его обладателем россиянином Сергеем Ковалевым (34−4−1, 29 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). Поединок завершился в 11-м раунде, когда «Канело» нокаутировал соперника и стал чемпионом мира в четвертом дивизионе.

Читайте также
"Самый жесткий ублюдок" из UFC бросил вызов "Канело"
Дзюба оценил шансы «Зенита» на победу в матче ЛЧ с «Лейпцигом»
«Оренбург» впервые одержал победу над «Уралом» в матче ЧР
«Реал» готов предложить Бейла и 70 млн фунтов за игрока «Сити»
Ан в третий раз перезапустил карьеру. Он приносит России медали
Борис Михайлов оценил высказывания американцев о русском хоккее
Источник: ПСЖ не контактировал с «Монако» по поводу Головина
В составе сборной России на Кубок Карьяла произошли изменения
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь