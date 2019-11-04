«Дал мне прозвище Султан». Нурсултанов — о завоевании титула WBC, отсутствии нокаута и дальнейших планах

«Я выходил на ринг драться все десять раундов. С мыслями о нокауте, ты теряешь настрой к бою. Кристиан Оливас — крепкий боец. Он хорошо принимает удары и физически сильный парень. Мы с тренером поставили цель победить и сделали это убедительно.т В этом году я провел четыре поединка, а теперь хочу отдохнуть. Бой с Оливасом был для меня отличным экзаменом перед большими вызовами. Мой новый пояс от WBC даст мне преимущество. Я поднимусь в рейтинге и выйду на другой уровень. Дальше все решит стратегия промоутера и тренера. Я бился на T-Mobile Arena, Madison Square Garden и вот теперь MGM Grande в Лас-Вегасе. На таких легендарных аренах совсем другая атмосфера. Выступление в рамках большого шоу — хорошая возможность заявить о себе. Я не скажу, что стал звездой в США, но чувствую, что я часть большого бокса и меня это радует! Главное быть достойным и показать наш воинский дух. Эгис Климас дал мне прозвище Sultan. И теперь везде мое имя пишут Мейирим Sultan Нурсултанов. Султан — означает лучший, вождь. Я хочу стать в среднем весе вождем и драться с чемпионами», — отметил Нурсултанов.