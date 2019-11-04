Ковалев выписан из больницы после поражения нокаутом от «Канело»
Российский боксер Сергей Ковалев (34−4−1, 29 КО) выписан из больницы после поражения нокаутом от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−2−1, 36 КО).
Российский боксер Сергей Ковалев (34−4−1, 29 КО) выписан из больницы после поражения нокаутом от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−2−1, 36 КО).
Поединок на арене MGM Grand в
После боя Ковалева госпитализировали в целях предосторожности. По данным ведущего DAZN Криса Мэнникса, россиянин прошел компьютерную томографию, после чего врачи отпустили его.
Ранее Ковалев назвал причину поражения, а Альварес ответил на предложение в третий раз встретиться с чемпионом IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−2, 35 КО).