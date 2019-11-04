Ковалев выписан из больницы после поражения нокаутом от «Канело»

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Поединок на арене MGM Grand в Лас-Вегасе завершился в 11-м раунде и сделал Альвареса новым чемпионом WBO в полутяжелом весе, а Ковалев потерял свой титул во второй защите.

После боя Ковалева госпитализировали в целях предосторожности. По данным ведущего DAZN Криса Мэнникса, россиянин прошел компьютерную томографию, после чего врачи отпустили его.