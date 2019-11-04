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14:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» после нокаута Ковалева первым с 1938 года повторил уникальный рекорд

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−2−1, 36 КО) стал вторым в истории боксером, который одновременно владеет поясами чемпиона мира в трех весах. Об этом сообщает iSport.ua.

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Накануне Альварес на арене на арене MGM Grand в Лас-Вегасе в 11-м раунде победил россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и покорил четвертую категорию в карьере.

Эта победа помогла Альваресу покорить четвертую категорию в карьере. Сейчас мексиканец владеет титулами в трех разных весах: WBC (Franchise) и WBA (Super) — в среднем, WBA (Regular) — во втором среднем, WBO — в полутяжелом.

Первым же в истории боксером, который владел титулами в трех весах одновременно, был американец Генри Армстронг. В 1938 году он был чемпионом мира в полулегком, легком и полусреднем весах.

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