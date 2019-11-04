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14:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Василий Конов-мл. Гонорар россиянина Александра Поветкина за бой с американцем Майклом Хантером составит 500−600 тысяч долларов, заявил РИА Новости глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

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Поветкин 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой с Хантером за звание обязательного претендента на чемпионский поединок в тяжелом весе по линии WBA. Эта встреча состоится в андеркарде реванша между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом. За бой с другим британцем Хьюи Фьюри, прошедший в конце лета, Поветкин получил гонорар в размере 300 тысяч долларов.

«В этом бою гонорар Саши будет побольше — 500−600 тысяч долларов», — сказал Рябинский по телефону.

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 — нокаутом) при двух поражениях на профессиональном ринге. На счету 31-летнего Хантера 18 побед (12 — нокаутом) при одном поражении от украинца Александра Усика.

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