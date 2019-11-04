Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

Поветкин 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой с Хантером за звание обязательного претендента на чемпионский поединок в тяжелом весе по линии WBA. Эта встреча состоится в андеркарде реванша между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом. За бой с другим британцем Хьюи Фьюри, прошедший в конце лета, Поветкин получил гонорар в размере 300 тысяч долларов.