Головкин и еще 4 боксера вошли в список претендентов на следующий бой с Альваресом

Зарубежное ТВ считает, что Альварес решит вернуться на ринг в национальный праздник «Синко де майо». В 2020 году он выпадет на 5 число, поэтому соперниками Канело могут стать казахстанец Геннадий Головкин из средней весовой категории, остальные же представляют более тяжелые дивизионы: Каллум Смит и Билли Джо Сондерс — чемпионы в суперсреднем весе, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев — в полутяжелой весовой категории.