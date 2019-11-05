Головкин и еще 4 боксера вошли в список претендентов на следующий бой с Альваресом

Зарубежное ТВ считает, что Альварес решит вернуться на ринг в национальный праздник «Синко де майо». В 2020 году он выпадет на 5 число, поэтому соперниками Канело могут стать казахстанец Геннадий Головкин из средней весовой категории, остальные же представляют более тяжелые дивизионы: Каллум Смит и Билли Джо Сондерс — чемпионы в суперсреднем весе, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев — в полутяжелой весовой категории.
Напомним, что по слухам Головкин хотел провести реванш с Канело Альваресом именно в мае 2020, после защиты титула IBF в феврале, где ему, скорее всего, будет противостоять поляк Камил Шеремета.