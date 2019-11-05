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13:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Против такой легенды, как GGG». Претендент на пояс Головкина объявил дату и место боя

На его счету 21 победа.

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Источник: Reuters

Промоутер польского боксера Камила Шереметы (21−0, 5 КО) Анджей Василевски заявил о том, что его подопечный готов к поединку против чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

5 октября в Нью-Йорке (США) Шеремета выступил в андеркарте боя Головкина с украинцем Сергеем Деревянченко, когда нокаутировал во втором раунде мексиканца Оскара Кортеса. Тем самым поляк стал претендентом на титул IBF.

«Мы готовы. Камил Шеремета — очень амбициозный спортсмен. Он мечтает о поединке против такой легенды, как GGG. Это его цель», — сказал Василевски в интервью The Ring.


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По словам промоутера, рабочими датами боя Шереметы с Головкиным являются 8 или 29 февраля. В качестве места проведения поединка запланирована площадка Wintrust Arena в Чикаго, где проживает многочисленная польская диаспора.

Сам Шеремета признался, что давно мечтал сразиться за титул чемпиона мира.

«Для меня было честью владеть поясом чемпиона Европы, но жизнь продолжается, и я мечтаю о большем. Я хочу сразиться за титул чемпиона мира.

Для меня было великолепным опытом боксировать на легендарной арене Madison Square Garden и быть частью Big drama show Геннадия. Когда я был молодым, я смотрел поединки Анджея Голоты с Риддиком Боу, Джоном Руисом и Крисом Бердом на MSG. Выступить там было для меня сбывшейся мечтой, и в то же время я старался убедить себя в том, что это обычная арена, и не оказывать на себя слишком сильного давления.

Бой с Оскаром Кортесом получился коротким, но я сделал то, что должен был сделать. Я поймал его в ранних раундах и закончил работу. Это было моим дебютом в США, поэтому я хотел сделать это впечатляющим образом. Главной целью было победить, но мне также хотелось выиграть нокаутом, — заявил Шеремета.

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