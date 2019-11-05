Завершен срок отстранения Головкина от боев после завоевания двух чемпионских титулов

Сегодня, 5 ноября, завершился срок отстранения чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) от боев, передает корреспондент Vesti.kz. Такое решение вынесла Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (США).

Отстранение является обычной процедурой для боксеров после проведения боя. Изначально Головкин и побежденный им в последнем бою Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) были отстранены на неопределенное время. Затем для казахстанца был обозначен срок отстранения — 4 ноября. Теперь же GGG может снова проводить поединки, тогда как даты возвращения украинца все еще не определены.

Напомним, что Головкин победил Деревянченко по итогам 12 раундов единогласным решением судей, при этом в первом раунде его соперник побывал в нокдауне.

Головкин забронировал арену на первый бой после завоевания двух титулов.