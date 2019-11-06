«Миллион за бой». Головкин договорился по деньгам со следующим соперником

Источник: AFP 2019

Польский боксер Камил Шеремета (21−0, 5 КО) приблизился к бою с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации польского издания Super Express, недавно стороны согласовали финансовые условия поединка, «хотя переговоры немного затянулись». Отмечается, что Шеремета получит самый большой гонорар в карьере.

В частности, после вычета налогов, доли промоутера и прочих расходов польский боксер заработает за бой с Головкиным более миллиона злотых (235 тысяч евро).

Сам поединок состоится в Чикаго в феврале (возможные даты — 8-е или 29-е) или в начале марта. Ранее сообщалось, что Головкин забронировал Wintrust Arena в Чикаго, где проживает многочисленная польская диаспора.

Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он завоевал 5 октября в Нью-Йорке, когда победил единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).