«Миллион за бой». Головкин договорился по деньгам со следующим соперником
GGG будет защищать титул.
GGG будет защищать титул.
Польский боксер Камил Шеремета (21−0, 5 КО) приблизился к бою с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации польского издания Super Express, недавно стороны согласовали финансовые условия поединка, «хотя переговоры немного затянулись». Отмечается, что Шеремета получит самый большой гонорар в карьере.
В частности, после вычета налогов, доли промоутера и прочих расходов польский боксер заработает за бой с Головкиным более миллиона злотых (235 тысяч евро).
Сам поединок состоится в Чикаго в феврале (возможные даты — 8-е или 29-е) или в начале марта. Ранее сообщалось, что Головкин забронировал Wintrust Arena в Чикаго, где проживает многочисленная польская диаспора.
Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он завоевал 5 октября в
В андеркарте того вечера выступил и Шеремета. Поляк нокаутировал во втором раунде мексиканца Оскара Кортеса и стал претендентом на титул IBF.