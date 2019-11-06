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07:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Я доволен». Следующий соперник Головкина — о переговорах по бою и финансовых условиях

Он намерен шокировать мир.

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Польский боксер Камил Шеремета (21−0, 5 КО) в интервью Super Express рассказал о переговорах по бою с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее стало известно, что стороны договорились по финансовым условиям поединка. За бой с Головкиным поляк получит самый большой гонорар в карьере. При этом Шеремета признался, что переговоры были тяжелыми.

«Денежные средства отходят на задний план, потому что самое главное то, что передо мной открываются прекрасные перспективы. Но я должен признать, что финансы также важны. В конце концов у меня скоро будет второй ребенок, и я хочу обеспечить безопасное будущее для моей семьи. Это были трудные переговоры, но, к счастью, нам удалось договориться. Я доволен условиями, и у меня ничего не осталось, кроме как провести как можно больше таких боев в моей карьере», — сказал Шеремета.


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Сам поляк осознает, что является андердогом в предстоящем бою с Головкиным, который ожидается весной следующего года. Стороны рассматривают три даты..

«После тяжелого поединка с Деревянченко, я знаю, что Головкин хочет, чтобы по умолчанию — бой был легким, и он имеет в виду меня. Я осознаю, что я не фаворит в этом противостоянии, но это мой великий шанс, и я сделаю все, чтобы шокировать мир», — добавил он.

Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он завоевал 5 октября в Нью-Йорке, когда победил единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).

В андеркарте того вечера выступил и Шеремета. Поляк нокаутировал во втором раунде мексиканца Оскара Кортеса и стал претендентом на титул IBF.

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