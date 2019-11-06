Американский чемпион IBO заподозрил Ковалева в сдаче боя с Альваресом

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В минувшую субботу 36-летний россиянин потерял пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. В Лас-Вегасе Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

«Ужасный бой. Сложилось такое ощущение, что Ковалев старался сделать все, чтобы не причинить боли Альваресу. Он выглядел жалко, а происходившее напоминало спарринг до того, как Ковалева не нокаутировали», — приводит слова Юбенка-младшего Boxingnews24.

«Я не знаю, что это было. Было очень странно видеть, как кто-то, кто на протяжении карьеры демонстрировал разрушительную силу нокаутера, еле дотрагивался до Альвареса», — добавил американский боксер.