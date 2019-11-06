Американский чемпион IBO заподозрил Ковалева в сдаче боя с Альваресом
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Чемпион IBO во втором среднем весе Крис
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Чемпион IBO во втором среднем весе Крис
В минувшую субботу 36-летний россиянин потерял пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. В
«Ужасный бой. Сложилось такое ощущение, что Ковалев старался сделать все, чтобы не причинить боли Альваресу. Он выглядел жалко, а происходившее напоминало спарринг до того, как Ковалева не нокаутировали», — приводит слова
«Я не знаю, что это было. Было очень странно видеть, как
Это поражение стало для Ковалева четвертым в его профессиональной карьере при 34 победах. После поединка россиянин прошел медобследование и был отстранен от бокса до 2 января 2020 года по медицинским показаниям.