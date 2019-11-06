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21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский чемпион IBO заподозрил Ковалева в сдаче боя с Альваресом

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Чемпион IBO во втором среднем весе Крис Юбенк-младший выразил возмущение тем, в какой манере российский боксер Сергей Ковалев провел титульный бой против мексиканца Сауля Альвареса.

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В минувшую субботу 36-летний россиянин потерял пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. В Лас-Вегасе Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

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«Ужасный бой. Сложилось такое ощущение, что Ковалев старался сделать все, чтобы не причинить боли Альваресу. Он выглядел жалко, а происходившее напоминало спарринг до того, как Ковалева не нокаутировали», — приводит слова Юбенка-младшего Boxingnews24.

«Я не знаю, что это было. Было очень странно видеть, как кто-то, кто на протяжении карьеры демонстрировал разрушительную силу нокаутера, еле дотрагивался до Альвареса», — добавил американский боксер.

Это поражение стало для Ковалева четвертым в его профессиональной карьере при 34 победах. После поединка россиянин прошел медобследование и был отстранен от бокса до 2 января 2020 года по медицинским показаниям.

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