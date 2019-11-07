Головкину официально назначили следующего соперника

Источник: AFP 2019

Международная федерация бокса (IBF) обязала своего чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) провести защиту титула, сообщает корреспондент Vesti.kz. Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing), который с недавнего времени сотрудничает с GGG.

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Следующим соперником Головкина станет поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО), который является обязательным претендентом на титул IBF. Сам бой планируется в феврале (рабочие даты — 8-го и 29-го), а местом его проведения называется Wintrust Arena в Чикаго (США).

«У меня будет встреча с Головкиным на следующей неделе. Мы увидимся в четверг. Мы поговорим по поводу его следующего боя. У Головкина есть обязательный претендент в лице Камила Шереметы. IBF санкционировала этот бой», — заявил Хирн в интервью FightHub TV.

Ранее сообщалось, что Головкин и Шеремета согласовали финансовые условия поединка. За бой с GGG поляк получит самый большой гонорар в своей карьере.

Вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе Головкин завоевал 5 октября, победив единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).