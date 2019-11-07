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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Защита титула и третий бой с «Канело». Сопромоутер раскрыл планы Головкина на 2020 год

На ринг GGG вернется весной.

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Источник: Reuters

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который с недавнего времени сотрудничает с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), рассказал о планах своего подопечного на ближайшее будущее.

По его словам, в начале 2020 года Головкин намерен провести обязательную защиту титула против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 КО), а затем попытается договориться о трилогии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

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«Головкин может устроить поединок с Шереметой в феврале, а затем подраться с “Канело” в мае. С этим не будет никаких проблем. Мне кажется, что DAZN хочет, чтобы они провели бой. По моему мнению, это замечательный поединок. Возможно, крупнейший в боксе на данный момент», — сказал Хирн.

Ранее стало известно, что Международная федерация бокса (IBF) санкционировала бой между Головкиным и Шереметой. Ожидается, что он пройдет на площадке Wintrust Arena в Чикаго (США).


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Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он вместе с поясом IBO завоевал 5 октября в Нью-Йорке, когда победил единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко.

В андеркарте того же вечера выступил и Шеремета. Поляк нокаутировал во втором раунде мексиканца Оскара Кортеса и стал претендентом на титул IBF.

С «Канело» Головкин дрался дважды в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже минимальной победой мексиканца. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

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