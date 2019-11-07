«Защита титула и третий бой с «Канело». Сопромоутер раскрыл планы Головкина на 2020 год

Источник: Reuters

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который с недавнего времени сотрудничает с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), рассказал о планах своего подопечного на ближайшее будущее.

По его словам, в начале 2020 года Головкин намерен провести обязательную защиту титула против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 КО), а затем попытается договориться о трилогии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

Читайте также Головкину официально назначили следующего соперника

«Головкин может устроить поединок с Шереметой в феврале, а затем подраться с “Канело” в мае. С этим не будет никаких проблем. Мне кажется, что DAZN хочет, чтобы они провели бой. По моему мнению, это замечательный поединок. Возможно, крупнейший в боксе на данный момент», — сказал Хирн.

Ранее стало известно, что Международная федерация бокса (IBF) санкционировала бой между Головкиным и Шереметой. Ожидается, что он пройдет на площадке Wintrust Arena в Чикаго (США).



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он вместе с поясом IBO завоевал 5 октября в Нью-Йорке, когда победил единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко.

В андеркарте того же вечера выступил и Шеремета. Поляк нокаутировал во втором раунде мексиканца Оскара Кортеса и стал претендентом на титул IBF.