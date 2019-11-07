Японец Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии

Иноуэ защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс суперчемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), принадлежавший Донейру.

В активе 26-летнего японца теперь 19 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. Он прервал серию побед нокаутом из восьми поединков. Иноуэ становился чемпионом мира в трех весовых категориях. Он впервые защитил пояс IBF, ранее также дважды защищал пояс регулярного чемпиона мира WBA, которым владел с мая 2018 года.

Донейр не сумел впервые защитить титул суперчемпиона мира по версии WBA. В активе 36-летнего филиппинца теперь 40 побед (26 нокаутом) и шесть поражений. Он становился чемпионом мира во всех пяти весовых категориях, в которых выступал.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

В четвертьфинале WBSS Иноуэ выиграл у доминиканца Хуана Карлоса Пайано нокаутом в первом раунде, в полуфинале — у пуэрториканца Эммануэля Родригеса нокаутом во втором раунде. Донейр в ¼ финала победил британца Райана Бёрнетта техническим нокаутом в четвертом раунде ввиду отказа из-за травмы, в ½ финала — американца Стефона Янга нокаутом в шестом раунде.