У казахстанского боксера в четвертый раз сменился соперник по бою за титул от WBC

Казахстанский боксер должен выйти на ринг 9 ноября в городе Гавайан Гарденс (штат Калифорния, США), по казахстанскому времени это будет утро 10-го числа. На кону его поединка будет стоять вакантный пояс чемпиона США по версии WBC (USNBC).

Изначально сообщалось, что противостоять Ашкееву будет местный 33-летний боксер Клеотис Пендарвис (21−5−2, 9 КО). Позже появилась информация, что соперником станет мексиканец Фернандо Кастанеда (26−13−1, 17 КО). Затем сам казахстанец в качестве нового оппонента представил американца Уолтера Райта (17−8, 8 КО). Теперь же, согласно данным BoxRec, оппонентом Ашкеева станет 37-летний аргентинец Родольфо Эзикель Мартинес (43−8−3, 16 КО). Встреча рассчитана на восемь раундов.