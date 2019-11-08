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10:16 (мск), источник: Vesti.kz

У казахстанского боксера в четвертый раз сменился соперник по бою за титул от WBC

У Мадияра Ашкеева (13−0, 6 КО), выступающего в первом среднем весе, в четвертый раз сменился соперник по бою, который пройдет уже в эти выходные, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский боксер должен выйти на ринг 9 ноября в городе Гавайан Гарденс (штат Калифорния, США), по казахстанскому времени это будет утро 10-го числа. На кону его поединка будет стоять вакантный пояс чемпиона США по версии WBC (USNBC).

Изначально сообщалось, что противостоять Ашкееву будет местный 33-летний боксер Клеотис Пендарвис (21−5−2, 9 КО). Позже появилась информация, что соперником станет мексиканец Фернандо Кастанеда (26−13−1, 17 КО). Затем сам казахстанец в качестве нового оппонента представил американца Уолтера Райта (17−8, 8 КО). Теперь же, согласно данным BoxRec, оппонентом Ашкеева станет 37-летний аргентинец Родольфо Эзикель Мартинес (43−8−3, 16 КО). Встреча рассчитана на восемь раундов.

Напомним, в последний раз Ашкеев выходил на ринг 5 июля в Алматы, когда техническим решением судей после остановки поединка из-за рассечений в седьмом раунде победил украинца Игоря Фанияна.

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