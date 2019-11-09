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8 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Объявлен призовой фонд мужского чемпионата России по боксу

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Призовой фонд мужского чемпионата России по боксу составит 10 миллионов рублей, сообщается в релизе Федерации бокса России (ФБР).

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Турнир пройдет в Самаре с 9 по 16 ноября. Участие в чемпионате примут 320 боксеров, которые будут соревноваться в десяти весовых категориях.

«На этом чемпионате России призовой фонд составит 10 миллионов рублей на десять весовых категорий. Вознаграждение получат все призеры», — сообщил председатель правления Федерации бокса Самарской области Сергей Карев.

Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов заявил, что в турнире примут участие «все сильнейшие боксеры страны».

«Этот чемпионат России является отборочным перед квалификацией на Олимпийские игры в Токио. В каждой из десяти весовых категориях выступят по 32 спортсмена. Уверен, что всё пройдет на высшем уровне. А мы постараемся правильно и честно выбрать состав на Олимпийские игры», — сказал он.

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