Объявлен призовой фонд мужского чемпионата России по боксу
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Призовой фонд мужского чемпионата России по боксу составит 10 миллионов рублей, сообщается в релизе Федерации бокса России (ФБР).
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Призовой фонд мужского чемпионата России по боксу составит 10 миллионов рублей, сообщается в релизе Федерации бокса России (ФБР).
Турнир пройдет в Самаре с 9 по 16 ноября. Участие в чемпионате примут 320 боксеров, которые будут соревноваться в десяти весовых категориях.
«На этом чемпионате России призовой фонд составит 10 миллионов рублей на десять весовых категорий. Вознаграждение получат все призеры», — сообщил председатель правления Федерации бокса Самарской области Сергей Карев.
Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов заявил, что в турнире примут участие «все сильнейшие боксеры страны».
«Этот чемпионат России является отборочным перед квалификацией на Олимпийские игры в Токио. В каждой из десяти весовых категориях выступят по 32 спортсмена. Уверен, что всё пройдет на высшем уровне. А мы постараемся правильно и честно выбрать состав на Олимпийские игры», — сказал он.