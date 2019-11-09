Объявлен призовой фонд мужского чемпионата России по боксу

Турнир пройдет в Самаре с 9 по 16 ноября. Участие в чемпионате примут 320 боксеров, которые будут соревноваться в десяти весовых категориях.

«На этом чемпионате России призовой фонд составит 10 миллионов рублей на десять весовых категорий. Вознаграждение получат все призеры», — сообщил председатель правления Федерации бокса Самарской области Сергей Карев.

«Этот чемпионат России является отборочным перед квалификацией на Олимпийские игры в Токио. В каждой из десяти весовых категориях выступят по 32 спортсмена. Уверен, что всё пройдет на высшем уровне. А мы постараемся правильно и честно выбрать состав на Олимпийские игры», — сказал он.