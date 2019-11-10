Федерация бокса России признана лучшей федерацией 2019 года по версии WBA
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Федерация бокса России (ФБР) признана лучшей федерацией 2019 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщается в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Федерация бокса России (ФБР) признана лучшей федерацией 2019 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщается в
Торжественная церемония состоялась в Китае. Глава WBA Жильберто Мендоса вручил награду заместителю генерального секретаря ФБР по профессиональному боксу Кириллу Щекутьеву.
Также Щекутьев стал первым россиянином, вошедшим в исполком WBA.