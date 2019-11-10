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9 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Федерация бокса России признана лучшей федерацией 2019 года по версии WBA

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Федерация бокса России (ФБР) признана лучшей федерацией 2019 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщается в пресс-релизе ФБР.

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Источник: Спорт РИА Новости

Торжественная церемония состоялась в Китае. Глава WBA Жильберто Мендоса вручил награду заместителю генерального секретаря ФБР по профессиональному боксу Кириллу Щекутьеву.

Также Щекутьев стал первым россиянином, вошедшим в исполком WBA.

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