Алимханулы нокаутировал канадца и защитил титулы от WBC и WBO

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри
Фиорентина
00
Хоккей. Европа
1-й период
Чехия
Россия
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т
Зенит
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Мальорка
Вильярреал
20
Футбол. Зарубежный
15:30
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Леванте
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Амьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Байер
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Уфа
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетико
Эспаньол
Хоккей. Европа
18:30
Финляндия
Швеция
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Монпелье
Тулуза
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрайбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Осасуна
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Милан
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Нэшвилл Предаторз
Б
21
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Севилья
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
23:59
Ванкувер Кэнакс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Коламбус Блю Джэкетс
42
Хоккей. НХЛ
11.11
Детройт Ред Уингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Филадельфия Флайерз
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Лос-Анджелес Кингз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Каролина Харрикейнз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Чикаго Блэкхокс
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Вегас Голден Найтс
52
Все события
Фоторепортажи
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
10:54 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы нокаутировал канадца и защитил титулы от WBC и WBO

Их бой прошел в США.

Наверх
Источник: Instagram

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) победил канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся утром 10 ноября в андеркарте вечера бокса на арене Chukchansi Park во Фресно (штат Калифорния, США) и был рассчитан на десять раундов.

Развязка наступила в шестом отрезке, когда Алимханулы отправил соперника в нокдаун, но канадец сумел подняться. Однако Онолуносе не успел восстановиться, и казахстанец отправился добивать оппонента и нокаутировал того.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Алимханулы эта победа стала восьмой в восьми боях, из которых четыре нокаутом. Онолуносе же потерпел третье поражение в карьере при 24 победах и одной ничьей.

Также эта победа позволила Алимханулы во второй раз защитить второстепенный пояс WBO Global и региональный титул WBC Continental Americas, которые он завоевал в апреле после победы решением над мексиканцем Кристианом Оливасом (16−5, 13 КО).

Во время загрузки произошла ошибка.
Форвард "Кайрата" по дополнительным показателям обошел Томасова и стал лучшим бомбардиром КПЛ
Хабиб в печали, Забит в опасности: как UFC погостил в Москве
Россия вынесла США в финале Кубка Вызова! Наши — лучшие в мире
Уральский талант дождался шанса от клуба НХЛ и бьется за мечту
Месси сделал хет-трик. Опять красиво забивал со штрафных
Спасибо Тедеско за Бакаева. Он должен стать настоящей «десяткой»
«Арсенал» принимает «Зенит» в матче РПЛ (трансляция)
Российские хоккеисты играют с чехами (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь