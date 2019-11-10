Алимханулы нокаутировал канадца и защитил титулы от WBC и WBO
Их бой прошел в США.
Их бой прошел в США.
Казахстанский
Их поединок состоялся утром 10 ноября в андеркарте вечера бокса на арене Chukchansi Park во Фресно (штат Калифорния, США) и был рассчитан на десять раундов.
Развязка наступила в шестом отрезке, когда Алимханулы отправил соперника в нокдаун, но канадец сумел подняться. Однако Онолуносе не успел восстановиться, и казахстанец отправился добивать оппонента и нокаутировал того.
Для Алимханулы эта победа стала восьмой в восьми боях, из которых четыре нокаутом. Онолуносе же потерпел третье поражение в карьере при 24 победах и одной ничьей.
Также эта победа позволила Алимханулы во второй раз защитить второстепенный пояс WBO Global и региональный титул WBC Continental Americas, которые он завоевал в апреле после победы решением над мексиканцем Кристианом Оливасом (16−5, 13 КО).