Казахстанский супертяж нокаутировал в первом раунде небитого соперника и завоевал титул
До этого оппонент побывал в нокдауне.
До этого оппонент побывал в нокдауне.
Казахстанский боксер супертяжелого веса Жан Кособуцкий (12−0, 11 КО) одержал 12-ю победу в карьере на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
30-летний казахстанец в Гамбурге (Германия) встречался с 29-летним Агроном Смакичи (15−0, 13 КО) из Хорватии. Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в первом, когда Кособуций отправил соперника в тяжелый нокаут. До этого Смакичи побывал в нокдауне.
Таким образом, казахстанский боксер завоевал вакантный титул чемпиона IBO
Эта победа стала для Кособуцкого 12-й в профессионалах, из которых 11 досрочные. Смакичи потерпел первое поражение при 15 победах (13 КО).