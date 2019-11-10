Казахстанский супертяж нокаутировал в первом раунде небитого соперника и завоевал титул

30-летний казахстанец в Гамбурге (Германия) встречался с 29-летним Агроном Смакичи (15−0, 13 КО) из Хорватии. Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в первом, когда Кособуций отправил соперника в тяжелый нокаут. До этого Смакичи побывал в нокдауне.