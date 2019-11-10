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10:52 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж нокаутировал в первом раунде небитого соперника и завоевал титул

До этого оппонент побывал в нокдауне.

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Казахстанский боксер супертяжелого веса Жан Кособуцкий (12−0, 11 КО) одержал 12-ю победу в карьере на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний казахстанец в Гамбурге (Германия) встречался с 29-летним Агроном Смакичи (15−0, 13 КО) из Хорватии. Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в первом, когда Кособуций отправил соперника в тяжелый нокаут. До этого Смакичи побывал в нокдауне.

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Таким образом, казахстанский боксер завоевал вакантный титул чемпиона IBO Inter-continental в супертяжелом весе.

Эта победа стала для Кособуцкого 12-й в профессионалах, из которых 11 досрочные. Смакичи потерпел первое поражение при 15 победах (13 КО).

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