Геннадий Головкин намекнул на следующий бой
В октябре GGG завоевал два титула.
В октябре GGG завоевал два титула.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) намекнул на скорый анонс своего следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Головкин опубликовал на своей странице в Instagram фото со своим сопромоутером Эдди Хирном, подписав его: «Обратный отсчет до следующего боя». Однако ни имя соперника, ни дату поединка GGG не уточнил.
При этом пару дней назад Головкин и Хирн провели встречу, где обсудили планы на будущее. Не исключено, что следующим соперником казахстанца станет Камил Шеремета (21−0, 5 КО), бой с которым санкционировала Международная федерация бокса (IBF). Поединок ожидается в феврале в Чикаго (США).
В пользу этого говорят и недавние слова Хирна о том, в начале 2020 года GGG намерен провести обязательную защиту пояса IBF против Шереметы, а затем планирует договориться о трилогии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).
Добавим, что свой последний бой Головкин провел в октябре в
В андеркарте того же шоу выступил Шеремета. Поляк нокаутировал во втором раунде мексиканца Оскара Кортеса и стал претендентом на титул IBF.