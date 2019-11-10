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10:45 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин намекнул на следующий бой

В октябре GGG завоевал два титула.

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Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) намекнул на скорый анонс своего следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Головкин опубликовал на своей странице в Instagram фото со своим сопромоутером Эдди Хирном, подписав его: «Обратный отсчет до следующего боя». Однако ни имя соперника, ни дату поединка GGG не уточнил.

При этом пару дней назад Головкин и Хирн провели встречу, где обсудили планы на будущее. Не исключено, что следующим соперником казахстанца станет Камил Шеремета (21−0, 5 КО), бой с которым санкционировала Международная федерация бокса (IBF). Поединок ожидается в феврале в Чикаго (США).

В пользу этого говорят и недавние слова Хирна о том, в начале 2020 года GGG намерен провести обязательную защиту пояса IBF против Шереметы, а затем планирует договориться о трилогии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

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Добавим, что свой последний бой Головкин провел в октябре в Нью-Йорке, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.

В андеркарте того же шоу выступил Шеремета. Поляк нокаутировал во втором раунде мексиканца Оскара Кортеса и стал претендентом на титул IBF.

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