Новый чемпион мира победил в бою с нокдауном и повторил достижение Майка Тайсона

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_ryUOgkr7U4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бой прошел в рамках вечера бокса на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, в главном событии которого встречались видеоблогеры KSI и Логан Пол. В пятой трехминутке Хэйни отправлял Сантьяго в нокдаун, но добить не сумел и выиграл единогласным решением — все судьи выставили счет 120−107.

Для 20-летнего Хэйни эта победа стала 24-й в 24 боях, а 25-летний Сантьяго, дебютировавший в США, потерпел первое поражение в карьере.

Как сообщает журналист Yahoo Sports Кевин Айол, эта победа позволила Хэйни повторить достижение легендарного Майка Тайсона и стать первым боксером с 1986 года, который защитил титул до своего 21-летия. День рождения легковес отметит 17 ноября.