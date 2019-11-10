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16:55 (мск), источник: Vesti.kz

Новый чемпион мира победил в бою с нокдауном и повторил достижение Майка Тайсона

Американец Девин Хэйни (24−0, 15 КО) победил доминиканца Альфреда Сантьяго (12−1, 4 КО) и впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой прошел в рамках вечера бокса на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, в главном событии которого встречались видеоблогеры KSI и Логан Пол. В пятой трехминутке Хэйни отправлял Сантьяго в нокдаун, но добить не сумел и выиграл единогласным решением — все судьи выставили счет 120−107.

Для 20-летнего Хэйни эта победа стала 24-й в 24 боях, а 25-летний Сантьяго, дебютировавший в США, потерпел первое поражение в карьере.

Как сообщает журналист Yahoo Sports Кевин Айол, эта победа позволила Хэйни повторить достижение легендарного Майка Тайсона и стать первым боксером с 1986 года, который защитил титул до своего 21-летия. День рождения легковес отметит 17 ноября.

Чемпионом WBC Хэйни стал 24 октября. Тогда WBC принял решение сделать украинца Василия Ломаченко (14−1, 10 КО) франшизным чемпионом, а его титул перешел к американцу, который ранее владел временным титулом.

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