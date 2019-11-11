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9Ковалев проиграл Альваресу
13:37 (мск), источник: Sport24

«Я просто в шоке от мнения диванных экспертов». Ковалев поражен реакцией на проигрыш Альваресу

Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что потрясен реакцией некоторой части болельщиков на его поражение от мексиканца Сауля Альвареса.

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Ковалев проиграл Альваресу нокаутом 3 ноября в Лас-Вегасе, лишившись титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO.

«Я просто в шоке от мнения диванных экспертов касаемо моего боя против Канело. Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих, что к чему и почем, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта под названием бокс. Благодарю!

Хочу сказать одно, что все, что я делаю в своей жизни, — это исключительно для своего будущего и будущего своей семьи и родных мне людей. Слава богу за все, — написал Ковалев в инстаграме.

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