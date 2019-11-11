«Я просто в шоке от мнения диванных экспертов». Ковалев поражен реакцией на проигрыш Альваресу
Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что потрясен реакцией некоторой части болельщиков на его поражение от мексиканца Сауля Альвареса.
Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что потрясен реакцией некоторой части болельщиков на его поражение от мексиканца Сауля Альвареса.
Ковалев проиграл Альваресу нокаутом 3 ноября в
«Я просто в шоке от мнения диванных экспертов касаемо моего боя против Канело. Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих, что к чему и почем, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта под названием бокс. Благодарю!
Хочу сказать одно, что все, что я делаю в своей жизни, — это исключительно для своего будущего и будущего своей семьи и родных мне людей. Слава богу за все, — написал Ковалев в инстаграме.