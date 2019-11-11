За спиной у Головкина. Сондерс и «Канело» провели переговоры о бое

Источник: AP 2019

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО) провел переговоры об объединительном бое с обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). Об этом сообщил корреспондент Sport Illustrated Крис Мэнникс, который сотрудничает со стриминговым сервисом DAZN в качестве ведущего.

По его информации, стороны планируют провести поединок в следующем году. При этом источник уточнил, что переговоры имели «очень предварительный характер».

Сондерс в минувшие выходные дебютировал в США, нокаутировав в 11-м раунде аргентинца Марсело Косереса (28−1−1, 15 KO). После победы британец бросил вызов «Канело».

Сам Альварес в ноябре покорил четвертый дивизион — мексиканец нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и отобрал у того титул WBO в полутяжелом весе.