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12:26 (мск), источник: Vesti.kz

За спиной у Головкина. Сондерс и «Канело» провели переговоры о бое

Британец с победы дебютировал в США.

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Источник: AP 2019

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО) провел переговоры об объединительном бое с обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). Об этом сообщил корреспондент Sport Illustrated Крис Мэнникс, который сотрудничает со стриминговым сервисом DAZN в качестве ведущего.

По его информации, стороны планируют провести поединок в следующем году. При этом источник уточнил, что переговоры имели «очень предварительный характер».

Сондерс в минувшие выходные дебютировал в США, нокаутировав в 11-м раунде аргентинца Марсело Косереса (28−1−1, 15 KO). После победы британец бросил вызов «Канело».

Сам Альварес в ноябре покорил четвертый дивизион — мексиканец нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и отобрал у того титул WBO в полутяжелом весе.

Также Альварес владеет титулами WBA (Super) и WBC (Franchise) в средней категории, где его принципиальным соперником является казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), обладатель чемпионских поясов по версиям IBF и IBO.

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