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08:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес определился с датой трилогии против Головкина

И вторым боем на будущий год.

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Источник: AP 2019

Действующий чемпион мира в трех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) определился с планами на будущий год. Об этом сообщает ESPN Deportes.

По информации источников, близких к команде «Канело», в мае боксер намерен провести объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО). В случае успешного исхода, в сентябре мексиканец попытается «закрыть» трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) на День независимости Мексики. Однако пока у «Канело» нет официальных соглашений с кем-либо из этих боксеров.


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Со своей стороны, Головкин уже знает, что не встретится с Альваресом в мае, поэтому до сентября проведет промежуточный бой, как это было в 2017 и 2018 годах. Скорее всего, казахстанец выполнит обязательства по защите титула чемпиона мира IBF в среднем весе.

Отмечается, что в ближайшие дни план «Канело» на 2020 год будет сформирован более четко, и в него войдут два объединительных поединка. Кроме того, известно, что его майский бой, приуроченный к «Синко де Майо», пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

На этой же арене в ноябре этого года Альварес стал чемпионом мира в четвертом дивизионе, нокаутировав россиянина Сергея Ковалева и отобрав у того титул WBO в полутяжелом весе.

Головкин же в октябре завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе, победив единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко.

Что касается Сондерса, то британец в минувшие выходные успешно дебютировал в США — нокаутировал аргентинца Марсело Косереса (28−1−1, 15 KO) в 11-м раунде.

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