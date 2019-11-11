«Канело» Альварес определился с датой трилогии против Головкина

Источник: AP 2019

Действующий чемпион мира в трех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) определился с планами на будущий год. Об этом сообщает ESPN Deportes.

По информации источников, близких к команде «Канело», в мае боксер намерен провести объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО). В случае успешного исхода, в сентябре мексиканец попытается «закрыть» трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) на День независимости Мексики. Однако пока у «Канело» нет официальных соглашений с кем-либо из этих боксеров.



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Со своей стороны, Головкин уже знает, что не встретится с Альваресом в мае, поэтому до сентября проведет промежуточный бой, как это было в 2017 и 2018 годах. Скорее всего, казахстанец выполнит обязательства по защите титула чемпиона мира IBF в среднем весе.

Отмечается, что в ближайшие дни план «Канело» на 2020 год будет сформирован более четко, и в него войдут два объединительных поединка. Кроме того, известно, что его майский бой, приуроченный к «Синко де Майо», пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

На этой же арене в ноябре этого года Альварес стал чемпионом мира в четвертом дивизионе, нокаутировав россиянина Сергея Ковалева и отобрав у того титул WBO в полутяжелом весе.

Головкин же в октябре завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе, победив единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко.