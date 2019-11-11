Канело определился с датой поединка с Головкиным и следующим оппонентом

По информации приближенного к Альваресу источнику, Сауль намерен провести объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO Билли Джо Сондерсом. В случае успеха, в сентябре он будет готов организовать бой с казахстанцем Геннадием Головкиным и закрыть это противостояние.