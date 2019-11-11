Канело определился с датой поединка с Головкиным и следующим оппонентом
Мексиканский боксер Сауль Альварес намерен провести в 2020 году два поединка, сообщает Prosports.kz со ссылкой на ESPN Deportes.
Мексиканский боксер Сауль Альварес намерен провести в 2020 году два поединка, сообщает Prosports.kz со ссылкой на ESPN Deportes.
По информации приближенного к Альваресу источнику, Сауль намерен провести объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO Билли Джо Сондерсом. В случае успеха, в сентябре он будет готов организовать бой с казахстанцем Геннадием Головкиным и закрыть это противостояние.
GGG знает о нежелании биться с ним в мае мексиканца, и проведет промежуточный бой. Наиболее вероятно, что казахстанец проведет защиту титула IBF с Камилом Шереметой.