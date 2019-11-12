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11 ноября, источник: Vesti.kz

Джукембаев начал подготовку к следующему бою после победы над экс-соперником «Канело»

Обладатель титулов WBA Continental и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе казахстанец Батыр Джукембаев (17−0, 13 КО) начал подготовку к следующему бою. Об этом боксер сообщил в Instagram.

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Возвращение Джукембаева на ринг состоится в декабре в канадском Монреале. Точная дата и имя его соперника будут объявлены позднее.

В последнем бою Джукембаев 26 сентября в Монреале победил решением экс-чемпиона мира мексиканца Мигеля Васкеса (41−8, 15 КО) и завоевал два вакантные титулы.

Победа над Васкесом принесла Джукембаеву более 40 тысяч долларов и помогла подняться в мировом рейтинге. Сам же боксер считает, что эта победа доказала его готовность к большим боям.

Отметим, что с 2010 по 2014 год Васкес владел титулом чемпиона мира в легком весе по версии IBF. В профи он дебютировал в 2006 году против другого мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО), который в свои 15 лет выходил уже на третий бой карьере, а в 2008-м соперники провели реванш — Альварес снова победил решением.

Джукембаев начал подготовку к следующему бою после победы над экс-соперником "Канело"
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