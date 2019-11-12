Джукембаев начал подготовку к следующему бою после победы над экс-соперником «Канело»

Возвращение Джукембаева на ринг состоится в декабре в канадском Монреале. Точная дата и имя его соперника будут объявлены позднее.

В последнем бою Джукембаев 26 сентября в Монреале победил решением экс-чемпиона мира мексиканца Мигеля Васкеса (41−8, 15 КО) и завоевал два вакантные титулы.

Победа над Васкесом принесла Джукембаеву более 40 тысяч долларов и помогла подняться в мировом рейтинге. Сам же боксер считает, что эта победа доказала его готовность к большим боям.